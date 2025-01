Inauguration Day, Donald Trump giura come 47esimo presidente Usa | Diretta live

Oggi, 20 gennaio 2025, Donald Trump giura come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Si tratta della seconda presidenza affidata al tycoon, che succede alla Casa Bianca a Joe Biden. Il momento del giuramento avverrà intorno alle 17.30 italiane. Poi il tradizionale discorso d’insediamento. Presta giuramento anche J.D. Vance, che assume così formalmente la carica di vice presidente. Presente alla cerimonia la premier Giorgia Meloni, unica leader europea. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale della cerimonia d’insediamento e del discorso di Donald Trump:

Ore 16.55 – Trump e Biden arrivati a Capitol Hill – Donald Trump e Joe Biden sono arrivati a Capitol Hill per il giuramento del tycoon.

Ore 16.30 – Biden conferma: una lettera per Trump lasciata nello studio Ovale – Joe Biden ha confermato di aver lasciato una lettera per Donald Trump sul ‘resolute desk’ dello studio Ovale, secondo la moderna tradizione presidenziale.

Ore 16 – Biden accoglie Trump: “Benvenuto a casa” – “Benvenuto a casa”. Così Joe Biden ha accolto Donald Trump alla Casa Bianca, appena sceso dalla limousine insieme alla moglie Melania. Il presidente eletto e la nuova first lady hanno stretto le mani al presidente uscente e alla moglie Jill, che li hanno accolti per un the alla Casa Bianca.

Ore 15.30 – Trump: “L’inizio di una nuova era di successi nazionali” – “Torno alla presidenza fiducioso e ottimista sul fatto che siamo all’inizio di un’entusiasmante nuova era di successi nazionali. Un’ondata di cambiamento attraverserà il Paese”. E’ quanto dirà nel suo discorso inaugurale Donald Trump secondo quanto anticipato dalla Cnn. “Oggi, firmeremo una serie di storici ordini esecutivi, con queste azioni, noi avvieremo la completa restaurazione dell’America e la rivoluzione del senso comune”, aggiungerà. “Il mio messaggio all’America oggi è che è il momento per noi ancora una volta di agire con coraggio, vigore e la vitalità della più grande civiltà della storia”, concluderà.

Ore 15 – Le congratulazioni di Putin: “Aperti al dialogo con gli Usa, in Ucraina vogliamo una pace duratura” – Putin, che ha discusso dell’insediamento di Trump con il consiglio di Sicurezza, ha inviato le sue congratulazioni al presidente eletto dichiarando che la Russia è aperta al dialogo con la nuova amministrazione. “In Ucraina vogliamo una pace duratura”, ha detto.

Ore 14.40 – Meloni: da Trump per rafforzare relazioni su sfide globali – “Penso che sia estremamente importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e, semmai, rafforzare quella relazione in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse”: così la premier Giorgia Meloni ha spiegato il senso della sua presenza al giuramento di Donald Trump prima di partecipare alla funzione religiosa nella chiesa di St John.

Ore 14 – Trump: “Oggi serie decreti storici, è rivoluzione del buon senso” – “Oggi firmerò una serie di storici decreti esecutivi. Con queste azioni daremo inizio al completo ritorno dell’America e alla rivoluzione del buon senso”. E’ quanto affermerà Donald Trump nel discorso di insediamento secondo gli estratti di Cnn. “Il mio messaggio oggi agli americani è che è tempo per noi di agire ancora una volta con coraggio, vigore e vitalità”, afferma Trump.

Streaming e tv

Dove vedere l’insediamento di Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America? Potete seguire la diretta tv dell’insediamento di Trump come presidente degli Stati Uniti oggi, 20 gennaio, dalle ore 17.05 con lo speciale del Tg1 su Rai 1. La conduzione è di Oliviero Bergamini. Salta quindi La vita in diretta, mentre slitta alle 19 il quiz L’eredità. Anche le reti Mediaset seguiranno l’evento. Su Rete 4 il consueto appuntamento con il Tg4 Diario del Giorno si allungherà con lo speciale Il ritorno di Trump dalle ore 16.45 alle ore 18.55 con Sabrina Scampini. Su Canale 5, Myrta Merlino nel corso di Pomeriggio Cinque aprirà una finestra sugli USA. Dalle 17.30 immancabile lo speciale del Tg La7 con Enrico Mentana. Copertura in diretta anche sui canali all news come SkyTg24, Rai News e TgCom24.