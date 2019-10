Hong Kong, il video del poliziotto che spara al manifestante

È stato diffuso dalla stampa libera di Hong Kong un video in cui si vede il momento esatto in cui il poliziotto cinese spara al manifestante durante le proteste. Lo studente ferito oggi, 1 ottobre, dalla polizia è in condizioni critiche. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento per tentare di salvargli la vita. Dai primi soccorsi, scrive il South China Morning Post, è emerso che il proiettile era all’interno del torace, nonostante lo sparo ravvicinato.

Intanto, circola sui social il drammatico video relativo all’episodio. Il colpo è stato esploso dall’agente da circa un metro di distanza e ad altezza uomo.

La situazione nella provincia è sempre più grave. Le manifestazioni si susseguono da mesi e stanno diventando sempre più teatro di scontri tra polizia e manifestanti. Il governo di Hong Kong, oggi, ha emesso “l’allerta rossa” e ordinato l’evacuazione del parlamento per motivi di sicurezza. La polizia, invece, ha reso noto di aver arrestato 51 persone, di età tra i 15 e i 44 anni, fermati per diversi reati, tra cui il possesso non autorizzato di armi e la partecipazione ad “adunate sediziose”.

L’Hospital Authority di Hong Kong ha reso noto che alle 18:00 locali (le 12:00 in Italia) risultavano esserci 31 persone soccorse a seguito degli scontri. Due, in particolare, versano in gravi condizioni, incluso lo studente colpito da un colpo ravvicinato di pistola sparato dalla polizia a Tsuen Wan.

Potrebbero interessarti Silvia Romano, fonti di intelligence: nessuna prova dell'islamizzazione forzata In Egitto è in atto la più grave repressione della storia recente Accusato di 36 stupri, si scopre che ha 6 figli con la sua primogenita