Il presidente cinese Xi Jinping: a Hong Kong no a violenze per ripristinare l’ordine

Per il presidente della Cina Xi Jinping l’obiettivo più urgente per Hong Kong, al momento, è quello di porre fine alle violenze e al caos e ripristinare l’ordine.

Lo ha detto ieri, giovedì 14 novembre 2019, all’undicesimo vertice BRICS (in cui hanno partecipato esponenti di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) che si è tenuto a Brasilia, capitale del Brasile.

Durante il suo intervento il presidente ha espresso chiaramente la posizione del governo cinese sulla situazione di Hong Kong. Xi Jinping ha aggiunto che le attività violente continue e radicali a Hong Kong calpestano seriamente lo stato di diritto e l’ordine sociale, disturbano la prosperità e la stabilità regionale e sfidano seriamente il principio “un Paese, due sistemi”.

Il presidente ha ribadito, inoltre, che il compito più urgente per Hong Kong resta quello di porre fine alle violenze e al caos e ripristinare l’ordine.

“Continueremo a sostenere fermamente il capo dell’esecutivo alla guida del governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, in modo che possa governare in conformità con la legge, seguiteremo a supportare la polizia di Hong Kong nell’applicazione rigorosa della legge e a sostenere gli organi giudiziari regionali per punire severamente i violenti criminali”, ha dichiarato il Presidente cinese.

Xi Jinping ha detto che il governo del Paese asiatico ha una ferma determinazione per la protezione della sovranità, della sicurezza e degli interessi di sviluppo nazionali, attuando la linea politica “un Paese, due sistemi” e opponendosi a qualsiasi forza esterna che abbia intenzione di interferire negli affari di Hong Kong.

