La madre di Hevrin Khalaf: gli americani sono i veri responsabili della morte di mia figlia

La madre di Hevrin Khalaf, l’attivista curda uccisa in un’attentato del gruppo jihadista Ahrar al-Sharqiya, alleato della Turchia e responsabile di altre esecuzioni sommarie a Qamishli, a pochi giorni dall’inizio dell’offensiva turca nel nord della Siria, ha commentato la morte di sua figlia in un’intervista di Lorenzo Cremonesi, sul Corriere della Sera.

“Mia figlia voleva il bene nel mondo, ha sempre lavorato per gli altri, per l’uguaglianza”, dice la madre nella casa di Derek, la città del Rojava dove viveva insieme a Hevrin e dove la politica curda, segretaria del “Partito del futuro” della Siria, conservava le foto dei suoi amici caduti combattendo, le foto di sé quando era una studente, i diplomi di laurea.

Secondo la madre di Hevrin Khalaf la responsabilità della morte di sua figlia non è stata solo di Erdogan, ma degli americani.

“È stata assassinata sia dalle forze filo-turche, da Erdogan che ci ha invaso, dalla violenza, ma anche dagli americani, che sono doppiamente responsabili per aver abbandonato i curdi, per averci lasciato soli dopo tutto quello che i curdi avevano fatto per l’occidente, contro l’Isis, contro il terrorismo, contro i jihadisti”, afferma la donna ripresa nella casa di famiglia.

“Se gli americani fossero stati qua, mia figlia non sarebbe stata uccisa, Erdogan non avrebbe potuto fare quello che fatto. E c’è anche un’altra cosa, il fatto che noi siamo soli, siamo abbandonati, dice tanto sul mondo. Sul mondo che parla tanto di diritti umani, ma non difende i nostri, non difende mia figlia, e ha lasciato che una giovane donna venisse assassinata in questo modo”, afferma addolorata la madre.

Nella casa, tra scaffali pieni di oggetti e ricordi Hevrin Khalaf, il letto della figlia circondato e sommerso di fiori.

