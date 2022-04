Harry e Meghan a Londra per la prima volta dopo l’addio: “Incontro segreto con la Regina”

I duchi di Sussex sono tornati in Gran Bretagna insieme per la prima volta da quando a marzo del 2020 hanno lasciato la corona e rinunciato ai titoli nobiliari: secondo quanto riporta il the Sun i due avrebbero fatto tappa a Londra prima di recarsi in Olanda, dove sono attesi per gli Invictus Games. Durante la loro visita, dopo che l’anno scorso non avevano fatto ritorno nel Regno Unito nemmeno per la commemorazione del principe Filippo, Harry e Meghan avrebbero incontrato la regina Elisabetta. L’incontro sarebbe avvenuto in totale riserbo, ma un gruppo di visitatori li avrebbe visti e salutati al castello di Windsor. I Sussex avrebbero incontrato anche il principe Carlo. “È stato uno spettacolo. Sapevamo che avremmo potuto vedere Carlo e la Duchessa di Cornovaglia alla cerimonia del giovedì santo, ma non potevano immaginare che ci saremmo imbattuti in Harry e Meghan”, ha raccontato uno devi visitatori.