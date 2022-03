L’esercito di Vladimir Putin ha perso un altro comandante – il quindicesimo nella lista degli alti ufficiali a essere uccisi dall’inizio dell’invasione, mentre la guerra entra nel suo secondo mese.

Il colonnello Alexei Sharov è l’ultimo degli ufficiali di alto grado ad aver perso la vita in quella che è diventata la più alta perdita di alti comandanti per un esercito dalla Seconda guerra mondiale. La notizia della sua morte è stata confermata ieri dalle Forze Armate ucraine sui propri canali social.

