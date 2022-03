Altra stoccata di Elon Musk a Putin: Starlink è l’app più scaricata in Ucraina

Dopo aver sfidato il presidente russo a un combattimento corpo a corpo mettendo in palio l’Ucraina, l’ultimo “schiaffo” di Elon Musk a Vladimir Putin è arrivato dalla sua costellazione di satelliti ad alta velocità e bassa latenza, meglio nota come Starlink. Il sistema di comunicazione realizzato dall’azienda aerospaziale di Elon Musk Space X che permette di accedere a internet tramite una costellazione di satelliti aggirando qualsiasi eventuale blocco imposto dai russi sta spopolando in Ucraina. L’app di riferimento infatti è diventata in poco tempo la più scaricata in tutto il paese che continua a lottare sotto le bombe russe. L’applicazione permette infatti di aggirare le interruzioni alla connessione internet, sempre più frequenti nel Paese dall’inizio dell’invasione russa avvenuta tre settimane fa. Musk ha già inviato diversi lotti delle stazioni satellitari all’Ucraina sotto forma di “aiuti” e secondo i dati condivisi dall’azienda l’app è stata scaricata oltre 100mila volte dai residenti, mentre i download globali nel corso delle ultime due settimane sono triplicati. Musk tuttavia ha avvertito sull’alto rischio che i satelliti Starlink vengano “presi di mira” dalla Russia. Su Twitter ha scritto: “Avviso importante: Starlink è l’unico sistema di comunicazione non-russo ancora operativo in alcune parti dell’Ucraina. La probabilità che venga colpito sono molto alte.”