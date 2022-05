Ucraina, il soldato canta la canzone dell’Eurovision sotto le bombe

“Stefania mamma, mamma Stefania”, un video circolato sui social mostra un soldato ucraino cantare il brano vincitore dell’Eurovision “Stefania”, della Kalush Orchestra, mentre si sente il rumore delle bombe. La canzone ha vinto la kermesse musicale grazie al supporto del voto da casa, che ha registrato un numero record e ha portato “Stefania” largamente in testa dopo che la giuria degli esperti l’aveva posta a metà classifica. Quasi automaticamente il brano è diventato un inno alla resistenza ucraina, dopo che gli stessi membri del gruppo – sul palco di Torino – avevano lanciato un appello a difendere Mariupol e le altre città assediate da Mosca. Anche il presidente ucraino Volodymir Zelensky aveva lanciato un messaggio per chiedere al pubblico dell’Eurovision di votare in favore dell’Ucraina in segno di supporto al Paese, che chiede all’Europa rifornimenti militari per sconfiggere Mosca e di diventare membro dell’Ue. Secondo i principali siti il video è circolato su Telegram e il soldato che intona il brano mentre si trova nell’Azovstal, l’acciaieria assediata dalle truppe del Cremlino a Mariupol, ultimo baluardo di resistenza nella città caduta in mano ai russi.