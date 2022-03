Sacha, la bimba di 9 anni che ha perso un braccio mentre fuggiva dai russi: “Perché mi hanno sparato?”

Sasha ha quasi nove anni. Stava per fuggire in auto da Hostomel, sobborgo a nord di Kiev preso di mira dalle truppe di Putin per la presenza di un aeroporto, insieme al padre, alla madre e alla sorella quando una raffica di proiettili ha travolto la loro auto e ucciso il padre. Insieme alla sorella e alla madre si è rifugiata in una cantina, ma il braccio ha iniziato ad andarle in cancrena e Sasha, dopo due ore, ha perso coscienza. Un gruppo di volontari è riuscito a trasportarla al Central Irpin Hospital, dove i medici hanno deciso che per salvarla dovevano amputarle il braccio. A raccontare la storia della bimba ucraina il Daily Mail, a cui i medici hanno raccontato che quello di Sacha non è un caso isolato.