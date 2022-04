Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 4 aprile 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue, purtroppo senza sosta, la guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri nel mirino dei russi è finita Odessa che è stata colpita da diversi missili. Scoperto poi l’orrore di quanto avvenuto a Bucha, cittadina a nord di Kiev a lungo occupata dai russi: cadaveri in strada di civili disarmati e con le mani legate e fosse comuni. “Immagini agghiaccianti. Crudeltà, morte, orrore. Accertare il prima possibile l’esistenza di crimini di guerra. Queste atrocità non possono restare impunite”, le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Intanto – secondo quanto riportato dal Wall Street Journal – il direttore della Cia, William Burns, prima che cominciasse l’invasione russa aveva fornito a Kiev informazioni di grande importanza che hanno aiutato il Paese a preparare i piani difensivi nei primi giorni di guerra. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi dall’Ucraina minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 07.00 – Media, Russia sta mobilitando altri 60mila soldati – La Russia sta mobilitando altri 60.000 soldati. Lo afferma l’esercito ucraino, stando a quanto scrive il Guardian. Le forze di Kiev hanno pubblicato il loro rapporto operativo alle 6 di stamattina, affermando che Mosca ha lanciato una “mobilitazione nascosta” di circa 60.000 soldati per ricostituire le unità perse in Ucraina.

Ore 06.30 – Onu, 1.417 civili uccisi, di cui 59 bambini – Dalle ore 4 del 24 febbraio 2022, quando cioè è iniziato l’attacco armato della Federazione Russa contro l’Ucraina, alla mezzanotte del 2 aprile 2022 (ora locale), l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha registrato 1.417 morti e 2.038 feriti. Tra i morti si contano 293 uomini, 201 donne, 22 ragazze e 40 ragazzi, oltre a 59 bambini e 802 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. Tra i feriti si contano anche 92 bambini.

Ore 06.00 – Esplosioni a Odessa e Kherson – Sono state avvertite esplosioni a Odessa e successivamente a Kherson, capoluoghi regionali entrambi nel Sud dell’Ucraina. Lo riporta The Kyiv Independent.

