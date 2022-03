Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 30 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Nella giornata di ieri, 29 marzo, in Turchia è andato in scena il nuovo round di negoziati con i due Paesi che sembrano aver fatto dei passi in avanti verso la pace. Subito dopo la conclusione dei colloqui, Mosca, che per la prima volta ha evocato la possibilità di un accordo con l’Ucraina, ha annunciato una drastica riduzione delle attività militari a Kiev e Chernikiv, mentre il governo ucraino si è detto disponibile alla neutralità del Paese a patto che vi siano garanzie adeguate. Si andrà avanti su questa strada? Nell’attesa Zelensky chiede sanzioni più dure: “La paura vi rende complici”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 7,00 – Kiev: “Ingannevole l’annunciato ritiro dei russi” – Secondo l’esercito ucraino l’annuncio del ritiro delle truppe russe sarebbe stato “ingannevole”. Quella dell’esercito di Mosca, infatti, sarebbe una “rotazione di singole unità” con l’obiettivo di “fuorviare la leadership militare” ucraina. Il ministero della Difesa ucraina, infatti, afferma che “secondo alcune indicazioni, il nemico russo sta raggruppando le unità per concentrare i suoi sforzi principali sull’est”.

