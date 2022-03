Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 29 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Mentre prosegue la guerra in Ucraina, si cerca la pace. Sono in programma per oggi altri colloqui di pace in Turchia. “Cerchiamo pace senza indugio, pronti ad accettare status neutralità”, le parole di Zelensky che poi nel pomeriggio di ieri (qui tutte le notizie) ha sentito il Presidente del Consiglio Mario Draghi che si è detto disponibile ad “unirsi alla creazione di un sistema per le garanzie di sicurezza a sostegno dell’Ucraina”. In serata poi la rivelazione del Wall Street Journal: “Sintomi di avvelenamento per Abramovich e i negoziatori di pace ucraini dopo un incontro a Kiev all’inizio di questo mese”. Buone notizie da Irpin dove la città è stata liberata dalle forze russe; tristi invece da Mariupol: “5000 morti dall’inizio dell’assedio, 210 bambini”, ha detto il Sindaco. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore…

