Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 23 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Ventottesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina: l’offensiva di Mosca prosegue senza tregua anche se, secondo il Pentagono, l’esercito russo sarebbe in difficoltà, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri intervenuto al Parlamento italiano (qui il suo discorso), ha dichiarato che i soldati di Mosca hanno rifornimenti solamente per altri tre giorni. In un’intervista alla Cnn, invece, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha affermato che la Russia ha “un concetto molto chiaro di sicurezza nazionale” che prevede l’uso di armi nucleari “solo in caso di minaccia alla sua stessa esistenza”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 09,15 – In arrivo nuove sanzioni Usa per centinaia di membri della Duma – Il presidente americano Biden, secondo il Nyt, giovedì imporrà nuove sanzioni a 300 membri della Duma. Dovrebbe farlo da Bruxelles, dove parteciperà al vertice della Nato, all’incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo sull’Ucraina.

Ore 09.00 – Ambasciatore Kiev : “Non escludiamo minaccia nucleare russa” – “Quello che ha dichiarato il portavoce del Cremlino (Dmitry) Peskov e’ da irresponsabili. Usare le armi nucleari sarebbe tragico non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo. Ma non possiamo escludere niente in questa situazione. Noi non abbiamo attaccato alcun Paese, noi difendiamo solo la nostra terra”. Lo ha detto l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, intervistato da Sky tg24.

Ore 08.00 – Zelensky: “Negoziati con la Russia molto difficili” – I negoziati con Mosca sono “molto difficili”, ma “continuiamo a lavorare a diversi livelli per spingere la Russia verso la pace. Fino alla fine di questa guerra brutale”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato sui social media. “I rappresentanti ucraini stanno lavorando ai negoziati, che si svolgono quasi ogni giorno. È molto difficile. A volte imbarazzante. Ma passo dopo passo, stiamo andando avanti”, ha precisato.

Ore 07.00 – Convoglio umanitario sequestrato dai russi – Una colonna di undici pullman, vuoti, diretti a Mariupol per raccogliere rifugiati ucraini, è stata sequestrata dai soldati russi. Lo hanno fatto sapere fonti governative ucraine alla Cnn. I soldati russi hanno preso i bus, assieme agli autisti e al personale d’emergenza, e li hanno portati in una località al momento sconosciuta. La vice primo ministro ucraina, Iryna Vereschchuk, ha detto che i pullman sono stati bloccati a un checkpoint fuori Mangush, a una quindicina di chilometri a ovest di Mariupol. La città è da settimane al centro di bombardamenti russi. Almeno centomila persone, ha dichiarato Volodymyr Zelensky, risultano senza acqua e senza possibilità di accedere ai medicinali.

Ore 06.00 – Zelensky: centomila intrappolati a Mariupol – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che ci sono centomila persone intrappolate a Mariupol. Decine di migliaia di residenti sono già fuggiti dalla città portuale meridionale assediata, portando testimonianze strazianti di un «paesaggio infernale gelido crivellato di cadaveri ed edifici distrutti», secondo quanto riporta Human Rights Watch. In un discorso video, Zelensky ha detto che più di 7.000 persone sono fuggite solo nelle ultime 24 ore, ma un gruppo che viaggiava lungo una rotta umanitaria concordata a ovest della città è stato catturato dagli occupanti. «Oggi la città ha ancora quasi 100.000 persone in condizioni disumane. In un assedio totale. Senza cibo, acqua, medicine, sotto costante bombardamento e sotto costante bombardamento», ha detto Zelensky, rinnovando l’appello alla Russia per consentire corridoi umanitari sicuri per i civili fuga.

Ore 05.30 – Cnn mostra missili lanciati dalla Crimea – Un video, pubblicato su Telegram e geolocalizzato dalla Cnn, mostra il lancio di missili cruise da una nave al largo della costa della Crimea, appena a ovest della città di Sebastopoli, verso l’Ucraina. “È chiaro che c’è una nave là fuori in lontananza”, si sente dire da una voce maschile in russo. “Sta sparando qualcosa, ma non si riesce a vedere dove”, dice ancora.

