Parlamento, lungo applauso a Zelensky: “Immaginate Genova come Mariupol”. Draghi: “L’Italia vuole l’Ucraina nell’UE”

Oggi, martedì 22 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso di fronte al Parlamento italiano, l’ultima tappa in una serie di appelli rivolti nelle scorse settimane ai parlamenti di Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Israele, per aiutare gli sforzi ucraini di resistere nell’invasione lanciata dalla Russia quasi un mese fa.

Domenica aveva suscitato polemiche l’intervento di Zelensky al parlamento israeliano in cui il presidente ucraino ha accostato le parole usate dalle autorità russe alla “soluzione finale” nazista, un paragone definito “scandaloso” dal ministro delle Comunicazioni israeliano. Nelle scorse ore, Zelensky ha ribadito la necessità di un incontro con Vladimir Putin, senza il quale, secondo il presidente ucraino, il mondo rischierebbe una “terza guerra mondiale”. Il leader ucraino ha aperto a possibili “compromessi” con la Russia nei colloqui tuttora in corso tra le delegazioni dei due paesi, affermando che qualsiasi accordo dovrà essere sottoposto a referendum.

Tra i parlamentari non mancano le voci critiche all’intervento di Zelensky, fra chi ha chiesto che venga ospitato anche Putin e chi annuncia che diserterà la seduta: non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone. Dopo il collegamento del presidente ucraino con l’Aula di Montecitorio, interverrà anche Mario Draghi.

Il discorso di Zelensky in Parlamento

Ore 11.31 – Draghi: “L’Italia è con voi” – “L’Ucraina ha il diritto di essere sicura, libera e democratica”, ha detto Draghi concludendo il discorso tenuto a Montecitorio dopo l’intervento del presidente ucraino.”L’Italia, il parlamento e tutti i cittadini sono con voi presidente Zelensky”.

Ore 11.29 – Draghi: “L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione Europea” – L’Italia è al fianco dell’Ucraina nel processo per l’adesione all’Unione Europea, ha detto Draghi.

Ore 11.27 – Draghi: “Davanti all’inciviltà l’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”- Draghi ha dichiarato che l’accoglienza italiana dei profughi ucraini è motivo di grande orgoglio.

Ore 11.24 – Draghi: resistenza ucraina “eroica” – “Voglio ringraziare il presidente Zelensky per la sua straordinaria testimonianza”, ha detto Draghi. “L’arroganza” delle forze russe “si è scontrato con la dignità del vostro popolo”, ha detto Draghi, definendo la resistenza delle città ucraine “eroica”.

Ore 11.20 – Zelensky: grazie per aiuto a profughi – “Dovete fermare una sola persona affinché ne sopravvivano milioni”, ha detto il presidente ucraino in chiusura del suo intervento, durato circa 11 minuti.

Ore 11.18 – Zelensky, sanzioni: no a eccezioni per banche russe – “Voi conoscete chi ha portato la guerra in Ucraina

voi sapete bene chi ordina di combattere”, ha detto Zelensky. “Tutti scelgono l’Italia come il luogo per la loro vacanza”, ha aggiunto chiedendo all’Italia di “non accogliere” gli oligarchi russi. “Bloccate i loro conti, i loro yacht, dovete congelare i loro beni, dovete sostenere l’embargo contro le navi russe che entrano nei vostri porti, non dovete ammettere eccezioni alle banche russe”.

Ore 11.15 – Zelensky, truppe russe fanno come nazisti – “L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo, ma la barbarie non deve entrare”, ha detto Zelensky, che ha paragonato l’azione delle truppe russe a quelle dei nazisti.

Ore 11,12 – Zelensky: “A Mariupol solo rovine, come una Genova completamente distrutta” – “Capisco che dovete difendervi”, ha detto Zelensky, che all’apertura del suo intervento ha dichiarato di aver parlato con il papa. Il presidente ucraino ha ricordato i bambini uccisi finora nel conflitto, 117 secondo le stime delle autorità di Kiev e ha paragonato la distruzione di Mariupol a quella che potrebbe colpire una città come Genova, da lui visitata.

Ore 11.08 – Casellati: “Diplomazia unica via di uscita dal conflitto” – “Siamo al vostro fianco insieme all’Unione Europea per contrastare l’invasione”, ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, esprimendo “vicinanza profonda” e “ammirazione” per la guerra “insensata” di cui è vittima il popolo ucraino.



Ore 11.05 – Zelensky accolto da un lungo applauso – “Saluto il presidente Zelensky e lo ringrazio a nome del parlamento italiano per aver accolto l’invito a partecipare a questo incontro” nonostante il momento difficile vissuto dall’Ucraina, ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico prima dell’intervento di Zelensky, interrotto dagli applausi.

Chi è Volodymyr Zelensky

Nato in una famiglia di origini ebraiche, Zelensky è cresciuto a Kryvyj Rih. Si è laureato in giurisprudenza all’Università Economica Nazionale di Kiev ma ha in poco tempo archiviato la laurea per inseguire i sogni di gloria. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, fondando la sua casa di produzione – Kvartal 95 – con la quale ha prodotto film e cartoni animati. È sua la voce dell’orso Paddington nella versione ucraina del film di animazione. Una delle serie TV di maggior successo della sua carriera, e da cui poi prenderà nome anche il suo partito politico, è Servitore del Popolo. Qui ha interpretato un professore del liceo eletto improvvisamente presidente dell’Ucraina. Nel 2019, solo cinque anni dopo l’uscita della serie, Zelensky è riuscito a diventare veramente presidente del paese con un risultato schiacciante, vincendo le elezioni il 73% dei voti.

Presidente molto attivo sui social media, durante la sua presidenza ha cercato di gestire la pandemia causata dal Covid-19 in Ucraina. Negli anni ha anche cercato di attenuare le tensioni con la Russia, acuite dopo le proteste del 2014 che avevano portato alle dimissioni del presidente filo-russo Viktor Yanukovich e la spinta per portare l’Ucraina nella Nato, fino alla decisione di Vladimir Putin di invadere militarmente il paese confinante. Prima di arrivare al potere, Zelensky ha sposato Olena Kijaško, di professione architetto. Si sono conosciuti a liceo ed è stata proprio Olena a scrivere i suoi sketch comici. I due si sono sposati nel 2003 e dalla loro unione sono nati due bambini: Oleksandra, la primogenita nata nel 2004, e Kyrylo nel 2013. Quanto vale il suo patrimonio? Fino al 2018, si attestava che il presidente dell’Ucraina avesse beni che si aggirano sui 37 milioni di grivna, che corrispondono a circa 1,5 milioni di dollari.