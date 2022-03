Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 19 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Ventiquattresimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Ieri altre bombe sono cadute sulle città ucraine compresa Leopoli, fino a poche ore fa “graziata”. Mentre proseguono le trattative per la pace, l’intelligence Usa ha lanciato l’allarme: rischio nucleare da Russia se la guerra si prolunga. Putin ha invece incontrato i suoi sostenitori allo stadio di Mosca: “Attueremo tutti i piani. La nostra operazione militare vuole evitare genocidio”. E’ poi andato in scena un lungo colloquio, il primo dello scoppio della guerra, tra Xi a Biden: “Non possiamo arrivare a scontro”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10,30 – Russia minaccia l’Italia: “Con altre sanzioni conseguenze irreversibili” – Mosca mette in guardia l’Italia dall’assumere un atteggiamento ancora più duro sul piano delle sanzioni minacciando “conseguenze irreversibili”. Lo dichiara Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, all’agenzia Ria Novosti. Mosca, secondo quanto dichiarato da Paramonov, sta lavorando a una risposta alle sanzioni degli Usa e dell’Unione Europea definite “illegittime”. Citando il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, il quale aveva dichiarato i piani Ue nel lanciare una “guerra economica e finanziaria totale”, Paramonov ha dichiarato: “Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”. Leggi l’articolo completo.

Ore 10,00 – Lukashenko: “Occidente ha spinto Ucraina alla guerra” – Secondo Alexander Lukashenko, leader della Bielorussia, è stato l’Occidente a spingere l’Ucraina alla guerra. “Alla vigilia del conflitto tra Ucraina e Russia, ho fatto di tutto per assicurarmi che non ci fosse la guerra. Ero persino pronto a chiudere il confine tra Donbass e Russia con le mie guardie di frontiera e fornire altra assistenza a Kiev. E la Russia era d’accordo. Ma l’Ucraina ha rifiutato. Perché? Perché l’Occidente li ha spinti a questa guerra”. Il leader bielorussio lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente TBS, riportata dalla Tass.

Ore 9,20 – Kiev: “Colloqui di pace con Mosca potrebbero durare settimane” – I colloqui di pace tra Ucraina e Russia “potrebbero durare diverse settimane”. Lo afferma il capo negoziatore di Kiev e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, sottolineando che le posizioni di Mosca sono diventate più “adeguate”.

Ore 9,00 – Aereo Usa precipita in Norvegia: 4 morti – Un aereo militare americano è precipitato nel nord della Norvegia durante una esercitazione della Nato. Il velivolo stava prendendo parte a un’esercitazione della Nato quando è stato coinvolto “in un’incidente” non meglio precisato. Tutti i quattro militari americani a bordo sono morti.

Ore 8,30 – Ucraina: “Distrutta acciaieria a Mariupol” – “La situazione a Mariupol è catastrofica. Ci sono combattimenti in corso per Azovstal. Sulla base dei dati disponibili, possiamo dire che ha abbiamo perso questo colosso economico, uno dei più grandi impianti in Europa è andato distrutto”. Lo ha dichiarato in un’intervista il consigliere del ministro degli Affari interni Vadym Denisenko,

Ore 8,00 – Ucraina: “Ucciso un altro generale russo” – Il generale russo Andrei Mordvichev è morto nella città di Chernobayevka in seguito a colpi di artiglieria. Lo afferma l’esercito ucraino su Twitter. Si tratta del quinto generale di Mosca caduto in battaglia dall’inizio dell’invasione. Leggi la notizia completa.

💥Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. 🦾 pic.twitter.com/gNfSCMIpkw — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 19, 2022

Ore 7,30 – Usa: “La guerra spingerà 40 milioni di persone verso la povertà” – Secondo il Center for Global Development, think tank statunitense, da quando è iniziata l’invasione della Russia si sono registrati enormi picchi nei prezzi globali di cibo ed energia, che potrebbe spingere più di 40 milioni di persone in tutto il mondo in una “povertà estrema”. L’organizzazione, infatti, sottolinea l’importanza dell’ex regione sovietica per il commercio agricolo: la Russia e l’Ucraina rappresentano il 29% del grano mondiale mentre Mosca e la Bielorussia rappresentano un sesto dei fertilizzanti mondiali. L’impatto dei picchi, dunque, secondo il think tank si farà sentire in tutto il mondo, ma colpirà maggiormente i paesi più poveri.

Ore 7.00 – Zelensky alla Russia: “È tempo di incontrarsi” – In un nuovo video postato sul suo profilo Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla Russia colloqui significativi di pace e sicurezza. “Questa è l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori – ha dichiarato Zelensky – È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi”.

