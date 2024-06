Guerra in Ucraina: primi contatti ufficiali tra Usa e Russia da oltre un anno

Gli Stati Uniti e la Russia hanno ripreso i contatti ufficiali sulla guerra in Ucraina per la prima volta da oltre un anno. Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov e il segretario del Pentagono Lloyd Austin hanno infatti tenuto ieri un colloquio telefonico in merito alla situazione sul campo nel Paese invaso da Mosca oltre due anni fa.

La conversazione, secondo una nota diramata oggi dal ministero russo, è avvenuta “su iniziativa degli Stati Uniti”. Da parte sua, Belousov “ha sottolineato il pericolo di un ulteriore inasprimento della situazione legata alla fornitura di armi statunitensi alle forze armate ucraine”.

Austin invece, secondo quanto riferito in conferenza stampa dal generale e portavoce del Pentagono Pat Ryder, “ha rimarcato l’importanza di mantenere le linee di comunicazione aperte nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina”.

Le tensioni tra il Cremlino e Washington continuano ad aumentare dopo che la Casa bianca e la Nato hanno autorizzato Kiev a utilizzare missili a lungo raggio contro le regioni occupate dalla Russia, compresa la Crimea, e le aree oltre-confine da cui Mosca lancia i suoi raid in Ucraina.

Per il governo russo, così Washington diventa di fatto parte del conflitto. Tanto che il 24 giugno il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha minacciato “conseguenze” contro gli Stati Uniti mentre il ministero degli Esteri di Mosca ha convocato l’ambasciatrice statunitense Lynne Tracy per avvisarla che “tali azioni, che autorizzano attacchi all’interno del territorio russo, non rimarranno impunite”. Per ritorsione, il presidente russo Vladimir Putin aveva minacciato di consegnare armi ai nemici dell’Occidente nel resto del mondo.

In questo contesto, la telefonata di ieri tra Austin e Belousov, la prima da quando quest’ultimo è entrato in carica alla metà di maggio, rappresenta un segnale se non di distensione quantomeno di dialogo tra le parti. “L’ultima volta che il segretario Austin ha parlato con la sua controparte russa, l’allora ministro della Difesa russo Sergei Shoigu”, ha precisato ieri in conferenza stampa il generale Ryder, “ era il 15 marzo 2023”.