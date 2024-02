L’Italia ha firmato un patto di sicurezza con l’Ucraina: ecco cosa prevede

Durante la sua visita a Kiev, la premier Meloni ha promesso “10 anni” di aiuti e consultazioni “entro 24 ore” in caso di nuovi attacchi della Russia dopo la guerra. Ma non si menzionano nuove consegne di armi né si precisa quanti fondi spenderemo per aiutare l'Ucraina

Dopo il Regno Unito, la Germania e la Francia, tocca all’Italia firmare un’intesa sulla sicurezza con l’Ucraina. Lo ha annunciato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla piattaforma social X (ex Twitter).

“I nostri incontri con il primo ministro italiano Giorgia Meloni sono sempre significativi. Oggi abbiamo ottenuto un risultato importante. Abbiamo firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia”, ha scritto Zelensky. “Questo documento stabilisce una solida base per il partenariato di sicurezza a lungo termine dei nostri Paesi”.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy. This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security…

“I contenuti dell’accordo sono molto articolati, vanno dalla cooperazione nel settore dell’industria della difesa fino al rafforzamento dello scambio in materia cyber e di intelligence, passando per il sostegno alle riforme, quello umanitario, la ricostruzione. Chiaramente, si prevede l’impegno a una collaborazione immediata e rafforzata nel caso di un futuro attacco nei confronti dell’Ucraina”, ha spiegato Meloni durante la conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino. “Sul piano finanziario e militare il nostro impegno è continuare chiaramente gli sforzi molto significativi che abbiamo fatto in questi anni, sia dal punto di vista militare, gli otto pacchetti, sia per quanto riguarda il sostegno al bilancio, la risposta umanitaria, l’accoglienza ai rifugiati, gli interventi di sviluppo e le infrastrutture energetiche. Quindi, continuiamo a mantenere l’impegno che abbiamo garantito in questi anni. Poi ci sarà il tema della ricostruzione e lì chiaramente si entra in una fase completamente nuova”.

“Sono grato all’Italia per il sostegno all’Ucraina e alle nostre capacità di difesa, nonché per gli sforzi di ripresa e l’approvazione degli aiuti militari fino alla fine del 2024”, ha detto invece Zelensky.

Il documento, firmato oggi in occasione della visita della premier nella capitale ucraina da dove ha convocato il G7 in videoconferenza in occasione dei due anni dell’invasione russa, assicura a Kiev assistenza economica, diplomatica e militare per i prossimi “dieci anni” da parte dell’Italia, che si impegna anche a garantire “consultazioni entro 24 ore per determinare le misure necessarie per contrastare o scoraggiare l’invasore” russo, in caso di nuovi attacchi di Mosca.

“L’Italia c’è, e questo penso che si veda a maggior ragione adesso come presidente del G7. Continuiamo a garantire il nostro sostegno all’Ucraina, oggi firmeremo anche le nostre garanzie di sicurezza perché riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà e il nostro interesse nazionale”, ha detto la premier questa mattina a margine della cerimonia tenuta presso l’aeroporto di Hostomel, vicino Kiev. “Quello che è accaduto negli ultimi due anni, con focolai di crisi che continuano a moltiplicarsi, è figlio di quella invasione (della Russia, ndr). Quando saltano le regole del diritto internazionale rischiamo di ritrovarci in un mondo in cui chi è militarmente più forte invade il suo vicino. Non so se ci conviene un mondo del genere”.

Come ci siamo arrivati

Come riportato da Formiche.net, i primi contatti diplomatici tra Roma e Kiev per raggiungere questa intesa risalgono allo scorso 28 novembre e si basano sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina accordate a Kiev al vertice Nato di Vilnius del luglio del 2023.

In quell’occasione, il presidente Zelensky ottenne una serie di garanzie di sicurezza dai Paesi del G7, Italia compresa, mentre l’Alleanza assicurò che “il futuro dell’Ucraina è nella Nato”, concedendo alla nazione aggredita da Mosca di saltare il complicato percorso previsto dal Membership Action Plan (Map) per la futura adesione.

Da allora, prima a gennaio e poi questo mese, l’Ucraina ha firmato accordi simili con Regno Unito, Germania e Francia, mentre sono in dirittura d’arrivo altre intese con Norvegia e Paesi Bassi.

Cosa prevede l’accordo

Di questo accordo aveva già parlato negli scorsi giorni il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Affari Esteri della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato. L’intesa, aveva detto Tajani, ha l’obiettivo di riaffermare “il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”, ribadendo “la condanna senza se e senza ma dell’aggressione russa”.

“Come negli accordi siglati dall’Ucraina con altri partner, sono assicurati anche l’assistenza economica, l’impegno per la ricostruzione di Odessa, il sostegno umanitario e la protezione delle infrastrutture critiche”, aveva detto il leader di Forza Italia, ricordando come negli ultimi due anni il nostro Paese abbia già approvato ben otto diversi pacchetti di aiuti militari a favore di Kiev. “Un altro aspetto importante è il sostegno alle riforme dell’Ucraina. Il futuro di Kiev è nell’Unione europea”.

Come sottolinea Repubblica però, l’intesa non specifica l’ammontare esatto degli aiuti promessi dall’Italia e non prevede neanche nuove consegne di armi. In quest’ultimo caso si tratta di una scelta deliberata, visto che altrimenti sarebbe stato necessario un voto del Parlamento, che invece non sarà chiamato a pronunciarsi sul testo.

L’aveva già annunciato alle Camere proprio Tajani. L’accordo, aveva detto, “non è giuridicamente vincolante” e “non richiede la procedura di ratifica, ma è nostra intenzione garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento”.

L’intesa infatti, aveva concluso il ministro, ha un valore “politico e simbolico” e lancia “un messaggio chiaro: difendiamo il diritto internazionale”.

I precedenti e le differenze

L’accordo si inserisce nel solco delle partnership già concluse da Kiev con altri Paesi europei. Ma queste ultime non sono tutte uguali.

Il memorandum per la cooperazione in materia di sicurezza, firmato il 12 gennaio scorso tra il Regno Unito e l’Ucraina durante la visita del premier Rishi Sunak a Kiev, impegna i due Paesi a consultarsi in caso Kiev venisse di nuovo attaccata da Mosca e obbliga Londra a fornire assistenza “rapida e duratura” per la sua difesa. Non solo: il testo incoraggia anche l’Ucraina a “fornire un’efficace assistenza militare” al Regno Unito in caso di attacco russo a Londra, una clausola simile all’impegno di mutua difesa previsto in ambito Nato.

Ma non finisce qui: l’accordo, come spiegato allora dal premier britannico, contempla la consegna a Kiev di “moderne attrezzature via terra, aria e mare”.

Una previsione simile è contenuta nell’intesa firmata il 16 febbraio da Zelensky con Berlino che, se riterrà necessario intervenire in caso di nuovo attacco russo, si impegna a garantire “assistenza rapida e duratura in materia di sicurezza, equipaggiamento militare moderno in tutti i settori e assistenza economica”.

Diverso invece l’accordo raggiunto da Kiev con la Francia, forse più incentrato dei precedenti sugli aiuti umanitari ed economici e sulla ricostruzione che sull’assistenza militare. Come l’intesa firmata oggi da Meloni, nemmeno l’accordo concluso il 16 febbraio a Parigi cita impegni specifici sull’invio di armi, anche qui perché altrimenti il presidente Emmanuel Macron avrebbe dovuto chiedere un voto parlamentare. Proprio come in Italia.