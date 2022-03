Guerra in Ucraina, russi colpiscono la torre della tv di Kiev: 5 morti

La Russia ha colpito la torre della TV di Kiev con alcuni missili. Non è chiaro se la struttura è stata colpita direttamente o se le bombe sono cadute “solo” nella zona. I canali televisivi ucraini hanno comunque interrotto le trasmissioni da diversi minuti. Dall’Ucraina fanno sapere che la torre non sarebbe stata danneggiata gravemente e che si sta lavorando per risolvere il problema. Nessun problema invece per le trasmissioni della tv via internet. Secondo le prime informazioni, cinque persone sarebbero morte in seguito al bombardamento. Di seguito il video del bombardamento: