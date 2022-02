Guerra in Ucraina: l’ex pornostar Mia Khalifa condivide sui social le istruzioni per fabbricare una molotov

Guerra in Ucraina: Mia Khalifa condivide le istruzioni per fabbricare una molotov

La “leggenda” del porno Mia Khalifa ha scioccato i suoi 4 milioni di fan su Twitter condividendo in un post quantomeno controverso le istruzioni per costruire una bomba molotov dopo l’invasione russa in Ucraina.

La decisione probabilmente è stata presa dopo che il ministero della Difesa ucraino ha invitato tutti i residenti ad armarsi di bombe incendiarie artigianali per difendere il loro Paese.

In un tweet il ministero ha dichiarato: “Costruite bombe Molotov, neutralizzate gli occupanti! Cittadini pacifici – fate attenzione! Non abbandonate le vostre abitazioni!

Alcuni fan hanno reagito positivamente al tweet di Mia Khalifa e alcuni follower ucraini l’hanno ringraziata per aver dimostrato la sua solidarietà.

“In Ucraina chiamiamo “Ikoha” (icona) le donne coraggiose come te!” ha scritto un follower. Un altro fan ha scritto: “Grazie per il tuo contributo alla nostra guerriglia: sei sempere nei nostri sogni… ti amiamo!”.

Altri invece hanno attaccato l’ex pornostar definendo il tweet inappropriato, temendo che le istruzioni potessero finire nelle mani sbagliate.

“È utile per gli ucraini, ma per favore cancella l’immagine. Alcuni account su Twitter non dovrebbero sapere come si costruisce una bomba,” ha scritto un follower. E un altro: “Capisco le ragioni dietro a questo post ma per favore cancellalo, non tutti devono sapere come fare una molotov.”

L’Ucraina è entrata oggi nel suo quinto giorno di guerra e proseguono i combattimenti “casa per casa” nella capitale di Kiev, mentre sono tuttora in corso i colloqui di pace al confine con la Bielorussia.