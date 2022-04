“Se muoio portate mia figlia dai parenti”: il messaggio di una mamma ucraina sulla schiena di una bimba

È diventata virale sul web un’immagine che mostra una bimba ucraina con una serie di informazioni sulla schiena: a scriverle è stata la mamma, preoccupata del fatto che la figlia possa rimanere da sola.

A postare la foto sul suo profilo Instagram è stata Aleksandra Makoviy, mamma di Kiev, che ha scritto sia sulla schiena nuda della figlia che su un biglietto, postato anche questo sui social, tutte le informazioni della bimba: nome, cognome, età, e informazioni sui genitori e i contatti da chiamare nel caso in cui la piccola resti sola.

“Mi sono talmente abituata che ho passato cinque minuti a cercare il pulsante ‘pubblica post’. Pensieri e sentimenti si accumulavano, ma non avevo le forze per pubblicare. Ma dobbiamo parlare. Prima di tutto a me stessa” scrive la donna nel post.

La donna, poi, si rivolge direttamente alla figlia: “Fa male riguardare la galleria fotografica. C’è una vita così meravigliosa che abbiamo avuto. Nella foto, Vera è tornata dal suo primo giorno di guerra. Questo che ho scritto l’ho firmato con le mani che mi tremavano moltissimo. Ma perché dirtelo? Sai già com’è svegliarsi con i suoni assordanti e potenti delle esplosioni che si sentono per decine di chilometri. Tremavo nelle prime ore, come te”.

“Ho scritto su Vera – aggiunge la madre della piccola – nel caso ci fosse successo qualcosa e qualcuno l’avrebbe presa come sopravvissuta. Poi un pensiero folle mi è balenato nella mente: ‘Perché non l’ho tatuata con queste informazioni?'”.

“Ancora non riesco a convincermi a mettere questo foglio strapazzato nella tasca della tuta. Anche se ora siamo dove è sicuro” conclude la donna.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 4, 2022