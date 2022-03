L’ex genero di Putin organizza una festa esclusiva a Dubai mentre i russi soffrono per le sanzioni

Il miliardario russo Kirill Shamalov, ex genero di Putin, ha celebrato i suoi 40 anni a Dubai nella torre del Burj Al Arab insieme alla nuova fidanzata, Anastasia Zadorina, organizzando una festa che ha fatto scandalo nel Paese piegato dalle sanzioni occidentali. La notizia dei festeggiamenti esclusivi è stata diffusa tramite il canale Telegram VChK-OGPU. Si trattava di un party “solo per l’élite che si è svolto in condizioni di maggiore segretezza, visti gli eventi attuali in Ucraina“, si legge sul canale.

Ma intanto la popolazione russa è in ginocchio per le sanzioni, l’inflazione fuori controllo e le restrizioni dovute alla guerra. Anche Kirill Shamalov, azionista miliardario del gigante petrolchimico russo Sibur ed ex marito della figlia del presidente Vladmiri Putin, la ballerina 35enne Katerina Tikhnova, è stato colpito dalle sanzioni occidentali varate come ritorsione per l’invasione ucraina. La nuova fiamma di Shamalov è Anastasia Zadorina, figlia del generale dei servizi segreti russi Mikhail Shekin e laureata presso l’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca (MGIMO).

Nelle prime ore della guerra Zadorina è stata autrice di alcune magliette di propaganda patriottica russa con la scritta “Topol non ha paura delle sanzioni”, riferendosi al missile balistico intercontinentale russo chiamato Topol. Dubai, dove i due hanno festeggiato il compleanno di lui con il party esclusivo, è la nuova meta degli oligarchi come Shamolov, che non possono più recarsi a Londra in vacanza perché il Regno Unito è tra i Paesi considerati ostili dalla Russia. Secondo quanto riporta il canale Telegram, negli Emirati Arabi Shamolov e la fidanzata “si rilassano sulla spiaggia al mattino e si divertono al karaoke la sera”.