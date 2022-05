Guerra in Ucraina, il filosofo Galimberti: “Non bisogna umiliare Putin? Non si tratta con i dittatori” | VIDEO

Guerra in Ucraina, Galimberti: “Putin? Non si tratta con i dittatori” | VIDEO

“Non si tratta con i dittatori”: lo ha dichiarato il filosofo Umberto Galimberti parlando del presidente russo Vladimir Putin e della guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

Intervenuto a In Onda, il programma d’approfondimento in onda su La7, Galimberti ha commentato le parole del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui per raggiungere la pace in Ucraina è necessario “non umiliare” Putin.

“Quando sento dire non umiliate Putin – ha dichiarato il filofoso – vi immaginate se Churchill e gli americani avessero detto ‘non umiliate Hitler’. Ma stiamo scherzando? Putin si comporta alla stessa maniera, non nel senso che sia la stessa cosa, ma nel senso che questi uomini che usano la forza per esprimere i loro desideri non si siederanno mai a un tavolo”.

“Immaginate se Hitler dopo due o tre anni di guerra si fosse seduto a un tavolo per trattare la pace, non sarebbe mai successo. Loro capiscono solo la sconfitta o la vittoria sul terreno”.

“Quindi bene le armi che arrivano agli ucraini per difendere quella che è la loro terra” ha aggiunto Galimberti. Secondo il filosofo, quindi, non è possibile vedere Zelensky e Putin attorno a un tavolo: “Sarebbe come vedere Hitler e Churchill insieme. I dittatori conoscono solo la vittoria sul campo oppure stabiliamo che Putin non è un dittatore. Non si può trattare con i dittatori”.