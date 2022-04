“È iniziata la guerra”: la fuga disperata di una famiglia da Kiev | VIDEO

Guerra in Ucraina: così una famiglia scappa da Kiev | VIDEO

È la mattina del 24 febbraio 2022 quando l’imprenditore Viktor Onoshko si sveglia e scopre che in Ucraina è iniziata la guerra: inizia, così, la fuga da Kiev della sua famiglia, immortalata in un video in timelaps.

Nelle immagini, catturate dalle telecamere di sorveglianza della sua abitazione, si vede l’uomo che sveglia moglie e figli per poi preparare in tutta fretta i bagagli e fuggire, così, dalla guerra (qui gli ultimi aggiornamenti).

“Il 24 febbraio 2022 è una data che nessun ucraino dimenticherà mai” si legge nella didascalia del filmato. “La Russia ci ha attaccato alle 5 del mattino e mi sono svegliato per le esplosioni. Abbiamo preparato e raccolto le cose più importanti in un’ora e siamo usciti di casa. Ogni volta che guardo questo video piango”.

“Molto presto – conclude l’uomo – arriverà la nostra vittoria e potremo finalmente tornare a casa nostra”.