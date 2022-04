Un soldato russo ha violentato una donna per sette giorni e poi ha ucciso la madre della vittima davanti ai suoi occhi: è solo uno dei tanti agghiaccianti racconti pubblicati nell’archivio online creato dal governo di Kiev per documentare i crimini di guerra russi in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti sul conflitto).

We have created an online archive to document Russia’s war crimes.

The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice.

Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 9, 2022