Ucraina, la bimba che ha cantato Frozen in un bunker a Kiev realizza il suo sogno e sale sul palco | VIDEO

Ucraina, la bimba che ha cantato Fozen in un bunker si esibisce in Polonia

Amelia Anisovych ha sette anni ed è diventata famosa per aver cantato “Let it go” – colonna sonora del film Frozen – in un bunker a Kiev durante i primi bombardamenti della città. Il video era diventato virale, e nel frattempo la piccola è riuscita a fuggire dal Paese e ad arrivare in Ucraina insieme alla nonna e ai fratelli. Ieri, domenica 20 marzo, in occasione del concerto “Insieme per l’Ucraina” all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, è salita sul palco per cantare l’inno nazionale ucraino. “Canto tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, esibirmi dal vivo è sempre stato il mio sogno”, ha detto Amelia ai media locali.