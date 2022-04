Guerra in Ucraina: “Bambina di 9 anni stuprata da 11 soldati russi”

Una bambina ucraina di 9 anni sarebbe stata stuprata durante la guerra da 11 soldati russi che poi l’avrebbero uccisa dopo averle inciso una “Z” sulla pancia: a fornire l’agghiacciante testimonianza è la giornalista di Public, media di Rivne, città nella zona occidente dell’Ucraina, Alina Dubovska.

A raccontare la vicenda alla reporter sarebbe stata una parente incinta della piccola vittima, che dopo quanto appreso avrebbe avuto un aborto spontaneo.

La vicenda si sarebbe svolta ad Irpin, una delle città maggiormente colpite dalle truppe di Mosca (qui gli ultimi aggiornamenti sulla guerra), con la piccola che prima avrebbe assistito all’esecuzione dei suoi genitori e poi sarebbe stata violentata da almeno 11 soldati russi.

I militari, poi, avrebbero inciso lettera Z, simbolo dell’invasione russa in Ucraina, sul petto della bambina, uccidendola. “Il mio odio non bolle più! Brucia come un razzo al fosforo” dichiara la giornalista concludendo il terrificante racconto del fatto.