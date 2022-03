Clamorosa protesta di una giornalista che, durante Vremya, il principale tg russo in onda in diretta sul Primo Canale, ha fatto irruzione nello studio con un cartello per protestare contro la guerra tra Russia e Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

La donna, Marina Ovsyannikova, redattrice dell’emittente con padre ucraino, è apparsa improvvisamente dietro la conduttrice Ekaterina Andreeva urlando “Fermate la guerra! No alla guerra” e mostrando un cartello con su scritto “Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo”.

Subito dopo l’irruzione la donna è stata fermata dalla polizia, mentre la rete ha fatto sapere che “sta conducendo un’ispezione interna sull’incidente”.

Prima del plateale gesto, la redattrice con padre ucraino, ha registrato un messaggio nel quale affermava di vergognarsi di lavorare per la propaganda del Cremlino.

⚡️The girl with the ani-war poster is “Channel One” editor Marina Ovsyannikova. She’s already been arrested

Before going on air, the girl recorded a video message in which she condemned the war in #Ukraine and stated that she was ashamed of her propaganda activities. pic.twitter.com/cMraAQCw5R

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022