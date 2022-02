Guerra in Ucraina, Zelensky introduce legge marziale: “Mantenete la calma, siamo pronti a tutto”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato l’introduzione della legge marziale e ha invitato la popolazione alla “calma” dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “È necessaria la calma da parte vostra”, ha detto in un breve discorso alla nazione. “Se possibile, restate a casa. Stiamo lavorando. L’intero settore della sicurezza e della difesa dell’Ucraina sta funzionando. Niente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti”, ha aggiunto il capo di stato ucraino, dopo aver parlato al telefono con il presidente americano Joe Biden. “Un minuto fa ho avuto una conversazione con il presidente Biden”, ha detto Zelensky. “Gli Stati Uniti hanno già iniziato a radunare il sostegno internazionale”. “Bisogna costruire una coalizione anti-Putin. Il mondo deve costringere la Russia alla pace”, ha dichiarato successivamente Zelensky.

“Il presidente Zelensky mi ha chiamato e abbiamo appena finito di parlare”, ha invece dichiarato Biden dopo la telefonata. “Ho condannato questo attacco ingiustificato e non provocato delle forze militari russe. L’ho informato dei passi che stiamo prendendo per condannare l’azione a livello internazionale, incluso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, riporta la nota la Casa bianca. “Mi ha chiesto”, ha detto Biden, “di invitare gli altri leader del mondo a denunciare pubblicamente la palese aggressione del presidente Putin e di stare al fianco del popolo dell’Ucraina”.

All’alba di oggi il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso ai russi una “operazione militare speciale” in Ucraina. A pochi minuti dal breve discorso televisivo di Putin, verso le 5 del mattino ora locale, sono state avvertite esplosioni vicino alle principali città ucraine, inclusa la capitale Kiev. “Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto al nostro Paese porterà alla sconfitta e a terribili conseguenze per qualsiasi potenziale aggressore”, ha detto Putin, che lunedì scorso aveva suscitato dure reazioni dagli Stati Uniti e i paesi alleati riconoscendo uffcialmente le due repubbliche separatiste Ucraina orientale.