GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina: oggi gli occhi sono tutti puntati su Mosca dove si terrà la parata della Vittoria per celebrare la vittoria della Russia sui nazisti nella Seconda guerra mondiale. C’è attesa per il discorso che Vladimir Putin terrà sulla Piazza Rossa e durante il quale potrebbe annunciare una “guerra totale” nei confronti dell’Ucraina. Nel frattempo, nella giornata di ieri, il presidente russo ha dichiarato che la Russia sconfiggerà la “feccia nazista”, mentre l’ucraino Volodymyr Zelensky in un video ha paragonato i russi ai nazisti. A Mariupol, invece, i combattenti del Battaglione Azov asserragliati nell’acciaieria Azovstal hanno fatto sapere di non avere nessuna intenzione di arrendersi né di negoziare con i russi definiti “animali”. Di seguito tutte le notizie di oggi, 9 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 MAGGIO 2022

Ore 7,00 – Zelensky: “La Russia perderà, il male perde sempre” – Nel suo consueto discorso notturno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che “la Russia perderà, perché il male perde sempre”. Zelensky, poi, è tornato a parlare delle sanzioni nei confronti di Mosca: “La cosa principale che ho sentito oggi è stata la disponibilità ancora maggiore del mondo ad aiutarci. E il fatto che abbiamo già raggiunto un risultato storico, perché è chiaro a tutto il mondo libero che l’Ucraina è la festa del bene in questa guerra”. In riferimento alle visite ricevute nella giornata di ieri, Zelensky, ha quindi aggiunto: “Sono sicuro che questa giornata in Ucraina ha dimostrato che siamo già una parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un’Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell’odio che tutti vedranno domani”.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin