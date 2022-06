GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri durissimo attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitri Medvedev. “Vogliono la morte per noi, la Russia”, ha detto l’ex presidente russo, “li odio, voglio farli sparire”. “Parole gravi e pericolose”, le ha definite Luigi Di Maio, “non è un segnale di dialogo”. Continuano gli sforzi diplomatici per sbloccare le esportazioni di grano, al centro della visita di oggi di Sergei Lavrov in Turchia, dove il ministro degli Esteri russo tornerà ad incontrare il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Intanto Mosca restituisce i corpi dei soldati morti all’Azovstal e sostiene di aver preso “totalmente” le aree residenziali di Severodonetsk, principale fronte del conflitto nel Donbass, dove secondo Volodimir Zelensky sono in corso “combattimenti feroci”. Di seguito tutte le notizie di oggi, mercoledì 8 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 GIUGNO 2022

Ore 8.10 – Ministero Difesa russo: Kiev ha distrutto 50 mila tonnellate di grano a Mariupol – I combattenti ucraini hanno “intenzionalmente” bruciato un grande granaio nel porto di Mariupol, nella regione di Donetsk, distruggendo oltre 50 mila tonnellate di grano. Lo ha dichiarato ieri sera il capo del Centro nazionale per il controllo della difesa della Russia, Mikhail Mizintsev, nel corso di una conferenza stampa. A suo dire, “i militanti ucraini non volevano lasciare il grano agli abitanti di Mariupol”. Mosca considera tali azioni “terrorismo alimentare, che Kiev compie contro il suo stesso popolo”.

Ore 8.00 – Distrutto a Severodonetsk un ospedale con croce rossa su tetto – Due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Severodonetsk e Rubizhne, nell’Ucraina orientale, come mostrano le nuove immagini satellitari scattate da Maxar Technologies e pubblicate dalla Cnn. Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa. Nel sud di Rubizhne oltre all’ospedale sono stati rasi al suolo anche un’azienda farmaceutica e gli edifici circostanti.

Ore 7.50 – Zelensky annuncia Libro carnefici su crimini guerra – L’Ucraina predisporrà un “Libro dei carnefici”, che raccoglierà le prove dei crimini di guerra commessi con l’occupazione russa. Lo ha annunciato il presidente Volodimir Zelensky. I pubblici ministeri ucraini affermano di aver registrato più di 12mila presunti crimini di guerra che coinvolgono più di 600 sospetti da quando il Cremlino ha iniziato la sua offensiva il 24 febbraio. “La prossima settimana”, ha detto il presidente nel quotidiano discorso video, “verrà lanciata una pubblicazione speciale, il ‘Libro dei carnefici’. Ci sono sono fatti concreti su individui colpevoli di crimini crudeli contro gli ucraini”. In particolare ha citato il caso di Bucha, dove gli investigatori hanno trovato ciò che dicono essere la prova di esecuzioni di massa. Mosca ha sempre negato gli eccidi, denunciando speculazioni messe in scena dalle autorità di Kiev.

Ore 7.40 – Aiea: ripresa trasmissione dati radiazioni Chernobyl – Decine di rivelatori di radiazioni hanno ricominciato a trasmettere dati dall’area intorno alla centrale nucleare di Chornobyl, dopo che l’Ucraina con il supporto tecnico dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica è riuscita a far ripartire il collegamento informativo interrotto all’inizio del conflitto con la Russia più di 100 giorni fa. Lo ha reso noto il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi.

Ore 7.30 – Media: il rabbino capo di Mosca è fuggito dalla Russia – Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Lo rende noto la giornalista statunitense Avital Chizhik-Goldschmidt, nuora dell’autorità religiosa ebraica.

Ore 7.20 – Media russi: mille soldati di Mariupol portati in Russia – Oltre mille tra militari ucraini e mercenari stranieri che si erano arresi a Mariupol sono stati trasferiti in Russia per essere interrogati. A riferirlo è una fonte di sicurezza all’agenzia di stampa russa Tass.

Ore 7.10 – Zelensky: da febbraio morti in guerra 31mila soldati russi – “Oltre 31.000 militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio, la Russia paga ogni giorno quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra completamente insensata contro l’Ucraina. E comunque verrà il giorno in cui il numero delle perdite, anche per la Russia, supererà il limite consentito”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, su Telegram.

Ore 07.00 – Zelensky, stop vendita gas e carbone all’estero – Volodimir Zelensky ha annunciato che l’Ucraina sospenderà tutte le esportazioni di gas e carbone, in vista di quello che secondo lui sarà “l’inverno più difficile di tutti a causa della guerra”. “Non venderemo i nostri gas e carbone all’estero”, ha detto il presidente ucraino nel suo ultimo video-messaggio. “Tutta la produzione si concentrerà sulla soddisfazione della domanda interna”. Il primo ministro ucraino Denis Shmyhal ha affermato da parte sua che la produzione di carbone nelle miniere statali è diminuita di un terzo dalla fine di febbraio e ha raccomandato di “prepararsi per la stagione più difficile di sempre in Ucraina” dal punto di vista del riscaldamento. Il governo ucraino ha incaricato la compagnia statale Naftogaz di accumulare almeno 19 miliardi di metri cubi di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei ucraini. Al 1 giugno il paese disponeva di 10 miliardi di metri cubi.

