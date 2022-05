GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina, con il presidente Zelensky che si è detto disponibile ad un accordo di pace con la Russia, di fatto rinunciando alla Crimea: “Le truppe russe devono arretrare e ritirarsi in modo che l’Ucraina possa reclamare tutti i territori che aveva prima dell’invasione russa”. Intanto Kiev esulta per un nuovo forte colpo alla flotta navale russa dopo l’affondamento del Moskva: una fregata russa che starebbe bruciando vicino all’Isola dei Serpenti. Situazione sempre molto tesa nell’acciaieria Azovstal di Mariupol: in corso l’evacuazione dei civili, ma a quanto comunica la brigata Azov i russi avrebbero violato il cessate il fuoco e avrebbero sparato su un’auto carica di civili. Di seguito tutte le notizie di oggi, 7 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 MAGGIO 2022

Ore 8,00 – Cremlino: “Polonia possibile fonte di minacce” – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è scagliato contro la “retorica ostile” delle autorità polacche affermando che Varsavia potrebbe essere “fonte di minacce”. Lo riporta la Reuters.

