GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al suo 72esimo giorno. Ieri, in una telefonata con il premier israeliano Naftali Bennett, il l presidente russo Vladimir Putin si è scusato per le frasi pronunciate dal ministro degli Esteri russo sulle origini ebraiche di Hitler e ha chiesto che gli uomini del reggimento ultranazista Azov asserragliati nell’acciaieria di Azovstal, a Mariupol, si arrendano. “La Russia è pronta a garantire un’uscita sicura dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, ma i militari nello stabilimento devono arrendersi”, ha detto a Bennett il Capo del Cremlino. Intanto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato 200 milioni di euro di aiuti umanitari dell’Ue per l’Ucraina. Con questo nuovo impegno diciamo al popolo ucraino: la vostra lotta è la nostra lotta. Noi siamo con voi”, ha dichiarato. Di seguito tutte le notizie di oggi, 6 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 MAGGIO 2022

Ore 09.50 – Mattarella: “Non ci può essere resa di fronte ad aggressione, da Italia sempre contributo pace” – “La rottura di ogni regola faticosamente raggiunta nella vita della comunità internazionale non può spingere verso una rassegnata resa alle ragioni dell’aggressione: sollecita, piuttosto, la capacità di Stati retti da ordinamenti liberi e democratici ad attivare ogni iniziativa per far fallire queste ragioni”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ieri sera al Quirinale una rappresentanza dell’Esercito in occasione del 161/mo anniversario del Corpo.

Ore 09.00 – Salvini: “Chiediamoci a chi vanno le armi” – “Difendere l’Ucraina credo sia assolutamente giusto, doveroso e corretto ma lo stesso popolo ucraino credo che abbia disperatamente voglia di cessate il fuoco. Credo che sia giunto il momento di convincere le parti a sedersi attorno a un tavolo”. Lo ha detto Matteo Salvini. “Dopo due mesi e mezzo dobbiamo chiederci a chi stiano andando queste armi”, ha sottolineato Salvini.

Ore 07.40 – Incrociatore russo affondato, “da Usa informazioni a Kiev per colpirlo” – Informazioni d’intelligence fornite dagli Usa avrebbero aiutato l’Ucraina a colpire l’incrociatore russo Moskva, affondato a metà aprile, presumibilmente con missili anti-nave ucraini anche se la Russia ha parlato di un incendio a bordo. Ma il governo Usa non era a conoscenza dei piani dell’Ucraina. Lo rivelano i media americani, lo scrivono il Washington Post e il New York Times citando fonti anonime a conoscenza della questione. Secondo Nbc News, su richiesta delle forze di Kiev, gli americani hanno confermato che una nave nel Mar Nero segnalata dagli ucraini era l’incrociatore Moskva e hanno contribuito confermarne la posizione. Stando a una fonte Usa citata dal Post, nonostante il passaggio di informazioni di intelligence sul Moskva, gli Stati Uniti “non erano a conoscenza” della decisione dell’Ucraina di colpirlo.

Ore 07.00 – Usa a Onu: “La Russia ha mentito al Consiglio” – “Mosca ha mentito ripetutamente a questo Consiglio con una sfrenata serie di teorie del complotto e disinformazione, ogni falsità più ridicola dell’altra”. Lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. “Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l’Ucraina si stia attenuando”. “La Russia ha violato la Carta delle Nazioni Unite, ha ignorato i nostri appelli globali e unificati per porre fine a questa guerra”, ha continuato l’inviata americana.

Ore 06.30 – Il Pentagono nega di aver aiutato l’Ucraina a eliminare i generali russi – I Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha negato di aver fornito informazioni che consentissero alle forze ucraine di eliminare alti ufficiali russi vicino al fronte, come affermato dal New York Times. È vero che gli Stati Uniti trasmettono informazioni a Kiev “per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese”, ha dichiarato John Kirby, portavoce del Pentagono. Ma, ha aggiunto, “non forniamo informazioni su dove si trovino gli alti comandanti militari sul campo di battaglia, né partecipiamo alle decisioni prese dall’esercito ucraino”.

Ore 06.00 – Ambasciatrice Usa a Onu, conferme di fosse comuni a Bucha – “Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un’accusa non verificata sui social. È un fatto orribile con il quale il mondo deve fare i conti”. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciatrice Usa all’Onu, Linda Thomas-Greenfield.

