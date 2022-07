GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 LUGLIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina entra nel 133esimo giorno: per il presidente Volodymyr Zelensky “l’Ucraina deve diventare il paese più libero, moderno e sicuro d’Europa”. Lo ha detto prima dell’inizio della seconda giornata della conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Intervenendo in collegamento a un forum economico organizzato dall’Economist ad Atene, il presidente ucraino ha poi detto che “la Bielorussia non sarà trascinata in questa guerra, ma vi sono provocazioni da parte sua e proseguiranno”. Ha aggiunto, inoltre, che i bielorussi devono fare il possibile per non essere trascinati in questa guerra e che, ad ogni modo, l’Ucraina è “pronta” a rispondere a un eventuale attacco dal lato bielorusso.

Nel corso della mattinata di ieri, poi, il governatore Roman Starovoit ha dichiarato su Telegram che alcune località nelle aree di confine della regione russa di Kursk sono state oggetto di attacchi da parte delle forze ucraine. Intanto, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avviato la procedura di ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza atlantica. “Benvenute nell’Alleanza Atlantica, la renderete più forte e ci consentirete a tutti di essere più al sicuro”, ha detto Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles dopo la firma dei protocolli di adesione dei due stati alla Nato. Di seguito tutte le notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 6 luglio 2022.

Ore 07.30 – Zelensky: “Difese antimissile in tutto il Paese entro fine anno” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha segnalato la notte scorsa l’intenzione di dispiegare entro quest’anno in tutto il territorio del suo Paese equipaggiamenti “basilari” contro gli attacchi missilistici e ha chiesto la “comprensione” degli alleati occidentali perché dotino il Paese del materiale moderno necessario allo scopo. “E’ un compito primario per il nostro Stato – dice – dare la sicurezza di base agli ucraini, una protezione di base contro gli attacchi missilistici già quest’anno. Ma portare a termine questo compito non dipende solo da noi, dipende anche dalla comprensione delle nostre necessità fondamentali da parte dei nostri alleati”, ha detto Zelensky nel suo messaggio giornaliero alla popolazione ucraina.