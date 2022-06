GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A più di tre mesi dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, Mosca torna a colpire Kiev: nella giornata di ieri, infatti, alcuni missili, uno dei quali è volato “criticamente basso” sulla centrale nucleare di Pivdennoukrainska, hanno colpito la periferia della capitale ucraina con lo scopo, secondo quanto dichiarato dal Cremlino, di distruggere blindati forniti dall’Occidente all’Ucraina. Sempre ieri, intanto, sono iniziate le esercitazioni della Nato nel Baltico, alle quali prendono parte anche gli eserciti di Svezia e Finlandia, mentre l’Onu prova a mediare nella battaglia del grano. Nel frattempo, non si arrestano le violenze nell’Ucraina orientale dove si decide il destino della guerra con la città di Severodonetsk al momento contesa tra le due forze in campo. Di seguito tutte le notizie di oggi, lunedì 6 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GIUGNO 2022

Ore 9.30 – Sindaco Mykolaiv: “Diverse esplosioni in città” – A Mykolaiv, città dell’Ucraina meridionale, sono state udite diverse esplosioni. Lo riferisce il sindaco, Oleksandr Sienkevych.

Ore 9.20 – Putin avverte l’Occidente: “Colpiremo nuovi obiettivi” – “Attaccheremo quei bersagli che non abbiamo ancora colpito”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista all’emittente di stato Rossiya-1, senza specificare quali fossero gli obiettivi. In precedenza aveva avvertito che Mosca avrebbe colpito nuovi obiettivi se i paesi occidentali dovessero continuare a fornire all’Ucraina missili a lungo raggio. La scorsa settimana Joe Biden ha annunciato l’invio all’Ucraina dei sistemi missilistici Himars, affermando di aver ricevuto assicurazioni da Kiev che non sarebbe stato utilizzato per prendere di mira la Russia. Putin ha dichiarato che le spedizioni di armi non erano “niente di nuovo” e “non cambiano nulla in sostanza”, ma ha avvertito che Mosca avrebbe risposto all’invio di munizioni a lungo raggio per i sistemi Himars.

Ore 9.10 – Luhansk: “Situazione leggermente peggiorata a Severodonetsk” – Il governatore della regione ucraina di Luhansk, Serhiy Haidai, ha detto la situazione è leggermente peggiorata per l’Ucraina a Severodonetsk, contesa tra le forze di Mosca e Kiev. In un intervento televisivo, Haidai ha detto che sono in corso combattimenti nelle strade della città, in cui le forze ucraine occupano diverse posizioni nella zona industriale. “I nostri difensori sono riusciti a contrattaccare per un certo tempo; hanno liberato quasi metà della città. Ma ora per noi la situazione è di nuovo un po’ peggiorata”, ha detto.

Ore 9.00 – Putin: “I paesi europei sono stati miopi sulla politica energetica” – Vladimir Putin ha incolpato “la politica miope dei paesi europei, e soprattutto della Commissione Ue, nel settore energetico” come una ragione della crisi del mercato globale. “Tra le altre cose, gli europei non hanno ascoltato le nostre richieste urgenti di preservare i contratti a lungo termine per la fornitura del gas naturale. E hanno anche iniziato a rescindere i contratti. Questo ha avuto un impatto negativo sul mercato energetico, con l’aumento dei prezzi. La Russia non ha assolutamente nulla a che fare con questo”, ha detto ieri il presidente russo.

Ore 8.50 – Filo-russi: un morto in bombardamenti su Donetsk – L’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha dichiarato che una persona è stata uccisa e cinque sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore dai bombardamenti ucraini nel territorio occupato di Donetsk.

Ore 8.40 – Mosca, “attacco ucraino con mortaio in regione Kursk” – Il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, ha riferito su Telegram che le forze ucraine hanno colpito con mortai la città di Tyotkino, causando solo danni materiali. Nello specifico, ha spiegato Starovoit, sono stati danneggiati un ponte, un edificio residenziale e una raffineria di zucchero. La regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, denuncia spesso attacchi dell’artiglieria di Kiev.

Ore 8.30 – Kiev, “31.250 soldati russi uccisi dall’inizio della guerra” – Sono circa 31.250 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, secondo l’esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito ucraino indica che dopo 103 giorni di conflitto si registrano anche 213 caccia, 176 elicotteri e 551 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.386 carri armati russi, 690 pezzi di artiglieria, 3.400 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 125 missili da crociera e 13 navi.

Ore 8.20 – Kiev: continua assalto russo a Severodonetsk – Le forze russe stanno continuando l’offensiva contro la città orientale di Severodonetsk e hanno lanciato missili contro le vicine città di Slovyansk, Lysychansk e Orikhove. Lo ha detto l’esercito ucraino nell’ultimo rapporto operativo pubblicato dallo stato maggiore delle forze armate ucraine. Secondo il rapporto, le truppe russe hanno attaccato le unità ucraine che difendevano Severodonetsk con mortai e artiglieria, danneggiando le infrastrutture nelle città di Metolkino, Borivske, Ustynivka e Toshkivka. Le forze russe stanno anche bombardando le infrastrutture civili degli insediamenti di Chernihiv e Sumy.

Ore 8.15 – Imprese tedesche contro embargo immediato a gas russo – Il presidente della Confederazione delle associazioni datoriali tedesche ha messo in guardia il governo tedesco dall’imporre un embargo immediato sul gas russo, avvertendo che l’economia tedesca non è preparata a una simile mossa. Rainer Dulger si è unito a Georg Knill, presidente della Federazione dell’industria austriaca, nell’avvertire che un divieto affrettato di tutte le importazioni di gas russo potrebbe provocare un aumento dei prezzi, una flessione del settore manifatturiero e un blocco della produzione.

Ore 8.10 – Svezia nella Nato, Erdogan chiede di rimuovere ministro Difesa – Il primo ministro svedese Magdalena Andersson dovrebbe rimuovere il ministro della Difesa Peter Gultqvist. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riporta il quotidiano Expressen citando proprie fonti. In particolare Erdogan ha ricordato al governo svedese un discorso di Gultqvist di 10 anni fa, quando ha elogiato il Pkk e il suo leader Abdullah Ocalan. Era il 2011 e Gultqvist, allora parlamentare socialdemocratico, aveva partecipato a una festa nella città di Borlange per celebrare il 33esimo anniversario del Pkk. Ha poi detto di aver partecipato all’evento perché voleva proteggere i curdi. In particolare, ha detto di aver voluto mostrare sostegno al Partito curdo per la pace e la democrazia, che da allora è stato ribattezzato Partito delle regioni democratiche, nei suoi sforzi per rendere il curdo la lingua ufficiale in Turchia.

Ore 8.05 – Kiev: 262 bambini uccisi e 467 feriti da inizio conflitto – Sono 262 i bambini che hanno perso la vita e 467 quelli che sono rimasti feriti dall’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale di Kiev.

Ore 8.00 – Londra: attacco Kiev contro forniture di armi occidentali – L’attacco missilistico con cui ieri le forze russe hanno colpito una ferrovia a Kiev mirava a “interrompere la fornitura di materiale militare alle unità ucraine al fronte”. Lo ha detto l’intelligence britannica nel suo bollettino giornaliero sulla guerra in Ucraina. Secondo il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa britannico, in Donbass continua l’offensiva delle forze di Mosca, che “continuano a spingere verso Sloviansk nel tentativo di accerchiare le forze ucraine” mentre sono in corso pesanti combattimenti nella città di Severedonetsk. Inoltre, secondo l’intelligence britannica, le forze russe “hanno probabilmente portato armi per la difesa aerea sull’Isola dei Serpenti, compresi i sistemi SA-15 e Sa-22”.

Ore 7.55 – Onu: “Giornata della lingua russa andrà avanti” – “La promozione della Giornata della lingua russa andrà avanti come di consueto sui siti web e sui canali dei social media delle Nazioni Unite”. Lo ha affermato all’agenzia Tass il portavoce del Segretariato generale dell’Onu, Stephane Dujarric. La Giornata della lingua russa nelle Nazioni Unite è una ricorrenza istituita dall’Organizzazione dell’Onu per l’Educazione, la scienza e la cultura (Unesco) nel 2010 per “celebrare il multilinguismo e la diversità culturale e per promuovere la parità d’utilizzo di tutte le lingue ufficiali” delle Nazioni Unite. Viene celebrata il 6 giugno, giorno della nascita del poeta russo Aleksandr Sergeevich Pushkin.

Ore 7.50 – Zelensky ai militari di Zaporizhzhia: “Grazie” – Ai militari al fronte Zelensky ha rivolto il suo ringraziamento: “Voglio ringraziarvi per il vostro grande lavoro, per il vostro servizio, per aver protetto tutti noi, il nostro Stato. Sono grato a tutti. Voglio augurare a voi e alle vostre famiglie buona salute. Abbiate cura di voi stessi”, ha detto. Il presidente e i soldati hanno infine onorato la memoria dei combattenti caduti con un momento di silenzio.



Ore 7.45 – Difesa ucraina: “Kiev rimane obiettivo principale dei russi” – Kiev rimane l’obiettivo principale dei russi. Lo afferma il viceministro della Difesa ucraino Anna Malyar, come riporta Ukrainska Pravda, dopo le diverse esplosioni di stamattina nella capitale ucraina. “Abbiamo sempre detto apertamente che Kiev è costantemente minacciata. Le persone stanno tornando per vari motivi, ma dobbiamo ancora capire che la guerra è in una fase calda e Kiev, in quanto obiettivo principale della Federazione Russa, rimane tale”, ha aggiunto.

Ore 7.40 – Casa Bianca sostiene sforzi Italia per porre fine alla guerra – L’amministrazione Biden sostiene gli sforzi dei suoi alleati e partner, compresa l’Italia, per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca, rispondendo alla domanda su come il governo Usa consideri la proposta italiana in quattro punti per il cessate il fuoco in Ucraina e per mettere fine al conflitto attraverso un accordo negoziato.

Ore 7.35 – USA diramano allerta su navi russe in movimento con “grano rubato” – Navi russe cariche di quello che il dipartimento di Stato americano definisce “grano ucraino rubato” sarebbero dirette verso 14 Paesi, in gran parte in Africa. Gli Stati Uniti hanno allertato i governi locali.

Ore 7.30 – Annullato il viaggio di Lavrov in Serbia – La visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Serbia, che era prevista tra lunedì e martedì, è stata annullata. La decisione è stata presa dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno vietato il transito nel loro spazio aereo per il volo dell’esponente del Cremlino diretto a Belgrado. “La nostra diplomazia non ha ancora padroneggiato la capacità di teletrasportarsi”, ha affermato il ministero russo.

Ore 7.25 – Regno unito conferma invio lanciarazzi a Kiev – Il Regno Unito fornirà all’Ucraina lanciarazzi con un raggio di 80 chilometri per contrastare l’offensiva russa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. Questi sistemi M270 MLRS “aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine”, ha affermato il ministero in una nota. La decisione è stata presa in “stretto coordinamento” con Washington. “Se la comunità internazionale mantiene il suo sostegno, l’Ucraina può vincere”, ha osservato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace. “La strategia della Russia sta cambiando e anche il nostro sostegno deve cambiare”, ha aggiunto, sottolineando che le nuove armi consentiranno agli ucraini “di proteggersi meglio dall’uso brutale dell’artiglieria a lungo raggio, che le forze di Putin hanno utilizzato indiscriminatamente per radere al suolo le città”. Il sostegno militare del Regno Unito all’Ucraina è stato finora di oltre 750 milioni di sterline.



Ore 7.20 – Mosca: “Su Donbass anche Italia zitta per otto anni” – “Sono 8 anni che abbiamo cercato di chiudere il conflitto in Donbass con il negoziato, come membri del formato Normandia con Germania e Francia, abbiamo fatto tanto. Noi abbiamo trattato per otto anni ma tutto il conflitto è cominciato quando Usa e Ue con il consenso tacito dell’Italia hanno sostituito il regime ucraino con conseguenze fatali per l’Ucraina”. Lo ha detto ieri sera la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Abbiamo aspettato otto anni e non siamo stati aiutati, anche l’Italia e’ stata zitta e non ha applicato sanzioni al regime di Kiev, quindi ne siete responsabili anche voi”, ha aggiunto la portavoce intervenendo a “Non è l’arena”, su La7. “Se gli europei vogliono la pace e le trattative, bisogna occuparsene e non fornire armamenti e varare sanzioni”, ha detto.

Ore 7.15 – Russia: show Zakharova a La7, polemiche e colpi di scena – È stata una puntata più che movimentata quella di ieri sera di “Non è l’arena”, in cui Massimo Giletti ha intervistato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, prima di subire le dure critiche di Alessandro Sallusti e accusare un mancamento. Il conduttore di “Non è l’arena”, collegato da Mosca, sullo sfondo della Piazza Rossa, è stato criticato più volte da Zakharova sulle sue conoscenze del dossier ucraino e dell’impegno della Russia in altri teatri di guerra. “I bambini parlano in questo modo!”, ha tuonato la portavoce di Lavrov in un passaggio della lunga intervista di una cinquantina di minuti, in cui era collegata via Skype da quello che sembrava un ambiente domestico. “Lei non è mai stato in Donbass, non sta capendo cosa succede lì, non sa a quali bombardamenti è stato sottoposto dal regime di Kiev, lei non capisce cosa significano le persone morte”, ha affermato Zakharova, rispondendo a Giletti che le chiedeva a che condizioni Mosca fosse disposta a terminare le ostilità.

Dopo l’intervista, in cui sono state ribadite le ragioni russe della guerra e le accuse all’Occidente di doppi standard, il direttore di Libero Alessandro Sallusti ha deciso di rinunciare al collegamento (e al compenso) attaccando il conduttore per essersi, a suo dire, prestato alla propaganda del Cremlino. “Mi alzo e me ne vado”, ha detto Sallusti, “non farò la foglia di fico”, ha aggiunto il giornalista dopo aver usato dure parole per descrivere il Cremlino e gli ospiti di Giletti a Mosca, tra cui il celebre conduttore russo filo-Putin, Vladimir Solovyov. Poco dopo un altro colpo di scena: Giletti è uscito dall’inquadratura in modo improvviso, lasciando la conduzione a Myrta Merlino dallo studio a Roma, salvo poi riapparire dopo la pubblicità raccontando di un mancamento forse dovuto al “freddo o a un calo di zuccheri”.

Ore 7.12 – Bombardamenti a Kharkiv – I russi hanno nuovamente bombardato le aree residenziali di Kharkiv. Lo afferma il capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov. Gli occupanti russi “stanno nuovamente bombardando le aree residenziali della città. Restate nei rifugi e non ignorate gli allarmi”.

Ore 7.10 – Zelensky: “Libereremo sicuramente tutte le città occupate” – “Non abbiamo dubbi che libereremo tutte le città temporaneamente occupate. Accadrà sicuramente”. Lo ha detto Volodimir Zelensky, che ha incontrato gli sfollati di Mariupol durante una visita a Zaporizhzhia. Ispezionando alcune postazione dell’esercito, il presidente ucraino ha ringraziato i militari “per il loro grande lavoro, per il loro servizio, per aver protetto tutti noi, il nostro Stato. Grazie a tutti”.

Ore 7.05 – Zaporizhzhia, il governatore: “Il 60% dell’oblast è in mano russa” – Quasi il 60% dell’oblast di Zaporizhzhia è occupato dalle truppe russe. Lo riferisce il governatore Oleksandr Starukh, spiegando che l’esercito di Mosca ha distrutto oltre 2.700 siti infrastrutturali nell’oblast e che 77 tra città e villaggi della regione sono senza elettricità a causa dei combattimenti.

Ore 7.00 – Zelensky in visita zone sott’attacco, fiducia e forza – Il presidente dell’Ucraina, Volodmyr Zelensky, ha annunciato di essere andato in visita ai soldati in alcune delle zone più pesantemente bombardate dai russi. “Siamo stati a Lyschansk e a Soledar”, ha dichiarato in un messaggio notturno. “Sono orgoglioso di tutte le persone che ho incontrato, a cui ho stretto la mano e dato il mio sostegno. Abbiamo qualcosa per loro, ma non scenderò nei dettagli, mentre da loro ho preso qualcosa per voi, che è importante: fiducia e forza”.

