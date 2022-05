GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 71esimo giorno di guerra tra Russa e Ucraina: a Mariupol gli uomini del reggimento ultranazista Azov asserragliati nell’acciaieria di Azovstal continuano a resistere all’attacco mirato delle forze russe. Secondo fonti del Pentangono sono ancora circa 2mila i soldati russi di stanza nella città, dove secondo l’Associated Press ben 600 persone hanno perso la vita nell’attentato al teatro compiuto a marzo dalle truppe di Putin. Ieri Ursula Von der Leyen ha annunciato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, e ha proposto di includere tra i destinatari “militari di alto grado e altri individui che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono stati responsabili per il disumano assedio a Mariupol”. Ma la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 è terminata senza un’intesa perché Ungheria e Bulgaria non hanno accettato la parte di pacchetto relativa all’embargo sul petrolio. Il Coreper dovrebbe tornare a riunirsi nei prossimi giorni. Di seguito tutte le notizie di oggi, 5 maggio 2022, in diretta.

Ore 09.45 – Mosca, esercito ucraino bombarda villaggi russi a Belgorod – L’esercito ucraino sta bombardando i villaggi di confine nella regione russa di Belgorod. Lo rende noto il governatore regionale citato dall’agenzia russa Tass.

Ore 09.40 – Mosca, “oltre 12.500 profughi entrati in regione Rostov” – Nelle ultime 24 ore oltre 12.500 profughi provenienti dal Donbass sono arrivati nella regione russa di Rostov: lo riferiscono i servizi segreti russi (Fsb) alla frontiera con l’Ucraina. “Nell’ultimo giorno oltre 12.500 rifugiati sono entrati in Russia attraversando la frontiera all’altezza della regione di Rostov. Oltre 10 mila di questi provengono dalle repubbliche di Donetsk e Luhansk e dall’Ucraina”, si legge in un nota dell’Fsb.

Ore 08.30 – Nuovo allarme a Zhytomyr, sirene tornano a suonare – Nuovo allarme a Zhytomyr. Le sirene antiaeree stanno suonando di nuovo in città, per la seconda volta oggi (il primo allarme c’era stato intorno alle 4). Lo constata l’inviata dell’ANSA a Zhytomyr.

Ore 07.00 – Sirene d’allarme antiaeree in tutto il Paese – Le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l’Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre alle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Leopoli, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia.

Ore 06.30 – Nyt: “intelligence Usa ha aiutato a uccidere generali russi” – Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi morti in azione nel conflitto ucraino. Lo scrive il New York Times citando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato circa 12 generali di Mosca al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari.

Ore 06.00 – Russia simula lancio missili nucleari – L’esercito russo ha simulato il lancio di missili nucleari nell’enclave di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Lo afferma il ministero della Difesa russo specificando che le unità di combattimento impiegate hanno anche effettuato “operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica”. La Russia ha messo in allerta le proprie forze nucleari poco dopo l’invasione dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio.

