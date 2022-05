GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 31 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 97esimo giorno di guerra in Ucraina: ieri Fre’de’ric Leclerc-Imhoff, giornalista francese di Bfm-Tv, ha perso la vita mentre copriva un’evacuazione nei pressi di Severodonetsk. Aveva 32 anni ed è il 30esimo reporter rimasto ucciso dall’inizio dell’invasione comandata dal Cremlino. Nella giornata di lunedì inoltre il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato che non fornirà all’Ucraina missili a medio raggio in grado di raggiungere la Russia. Il presidente ucraino Volodimir Zelensky invece, intervenendo al vertice europeo in videocollegamento, ha lanciato un appello all’Europa a “restare unita e a non dividersi” e ha chiesto che siano approvate le nuove sanzioni “il più rapidamente possibile”. “Non ci possono essere compromessi a scapito della nostra integrità territoriale, della nostra sovranità”, ha dichiarato, ribadendo che la pace dovrebbe essere “l’obiettivo comune”.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 MAGGIO 2022

Ore 11.00 – Lavrov in Turchia l’8 giugno per i corridoi del grano – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sarà in Turchia l’8 giugno per “discutere di corridoi sicuri” per il trasporto di grano dall’Ucraina. Lo annuncia la Turchia. Ieri il presidente turco Erdogan aveva posto nei suoi colloqui la necessità di creare corridoi sicuri per l’esportazione di prodotti agricoli.

Ore 10.30 – A Severodonetsk 12mila i civili intrappolati – Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha dichiarato che fino a 12.000 civili rimangono intrappolati e bisognosi di aiuto nella città orientale di Severodonetsk, dove le truppe russe stanno avanzando. “Sono inorridito nel vedere Severodonetsk, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier generale operativo, diventare l’epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina”, ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati, “temiamo che fino a 12.000 civili rimangano intrappolati nel fuoco incrociato della città, senza sufficiente accesso ad acqua, cibo, medicine o elettricità”.

Ore 09.00 – Mosca all’Ue: “Troveremo nuovi importatori”- La Russia replica all’ultimo round di sanzioni europee sul petrolio assicurando che troverà nuovi importatori. Il rappresentante permanente russo presso gli organismi internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, lo ha fatto citando Ursula von der Leyen. “Come ha detto giustamente ieri – ha scritto su Twitter -, la Russia troverà nuovi importatori. Degno di nota il fatto che contraddica le sue dichiarazioni del giorno prima. Rapido cambiamento di impostazione che indica che l’Ue non è in gran forma”.

Ore 07.00 – Leader Ue pronti a offrire 9 miliardi di euro per ricostruzione Ucraina – “Il Consiglio europeo continuerà ad aiutare l’Ucraina con le sue necessità immediate di liquidità, insieme al G7 ed è pronto a concedere all’Ucraina 9 miliardi di euro”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, riprendendo le conclusioni del vertice Ue. La decisione mostra «sostegno forte e concreto» a Kiev, aggiunge Michel.

Ore 06.30- Borrell: embargo storico per paralizzare macchina guerra Putin – “Accolgo con favore la decisione dei leader dell’Ue di vietare il petrolio russo. Una decisione storica per paralizzare la macchina da guerra di Putin. La nostra unità è la nostra forza”. Lo scrive in un tweet l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

Ore 06.00 – Ue: raggiunto accordo vertice Ue su embargo petrolio – Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull’embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto di sanzioni anti-russe. L’accordo sull’embargo al petrolio russo raggiunto al vertice Ue copre “immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra!. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin