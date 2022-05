GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 96esimo giorno. Nella giornata di ieri il presidente ucraino Zelensky si è recato nella regione di Kharkiv per parlare con il governatore e il sindaco locali e per consegnare onorificenze ai soldati: “Voglio ringraziare ciascuno di voi per il servizio che rendete”. Poco dopo la visita diverse esplosioni sono state udite nella città ucraina. Di seguito tutte le notizie di oggi, lunedì 30 maggio 2022.

Ore 07.10 – Ue, slitta ancora l’intesa sulle sanzioni: vertice spaccato su embargo al petrolio – È ancora lontana l’intesa dei Paesi Ue per il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Dopo il fallimento dell’incontro di domenica, gli ambasciatori dei 27 torneranno a riunirsi nella mattinata di oggi per raggiungere un compromesso prima del vertice europeo straordinario.

Ore 07.00 – Nato: accordi su non espansione a Est non più vincolanti – La NATO non è più vincolata dagli impegni passati a trattenersi dal dispiegare le sue forze nell’Europa orientale. Lo ha detto il vice segretario generale dell’alleanza guidata dagli Stati Uniti, Mircea Geoana. La stessa Mosca ha “privato di qualsiasi contenuto” l’atto costitutivo NATO-Russia, attaccando l’Ucraina e interrompendo il dialogo con l’alleanza, ha detto Geoana all’AFP. L’accordo del 1997, che mirava a ripristinare le relazioni tra la Russia e l’Alleanza, prevedeva che entrambe le parti operassero per “impedire qualsiasi accumulo potenzialmente minaccioso di forze convenzionali nelle regioni concordate dell’Europa, inclusa l’Europa centrale e orientale”.

Ore 06.00 – Zelensky: “Russi vogliono prendere Severodonetsk a ogni costo” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della situazione di Severodonetsk come molto difficile con i bombardamenti russi che vanno avanti senza sosta e che hanno distrutto molte unfrastrutture importanti e “danneggiato il 90% degli edifici”: “Catturare Severodonetsk è l’obiettivo principale degli invasori che non si preoccupano di quanto possa costare in termini di vittime”.

