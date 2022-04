GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è arrivata al 66esimo giorno: il Congresso Usa ha approvato una misura che consente al presidente di accelerare la fornitura di armi all’Ucraina. Joe Biden ha dichiarato che per supportare lo sforzo militare ucraino saranno necessari altri 33 miliardi di dollari. Tensione ai confini con i Paesi Nato, dove in diverse occasioni sono stati intercettati jet russi nello spazio aereo dell’Alleanza. L’Ue, intanto, ha sollecitato le società europee a non pagare il gas russo in rubli, ma l’Ungheria si è già detta pronta a farlo. Di seguito tutte le notizie di oggi in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 APRILE 2022

Ore 09.00 – Bombardate 2 scuole e 20 palazzi nel Lugansk – Due scuole e 20 palazzi residenziali sono state danneggiate dai bombardamenti dell’esercito russo nelle ultime 24 ore nella regione di Lugansk. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale Sergii Gaidai su Telegram riportato da Ukrinform. “I russi stanno prendendo d’assalto Rubizhne e Popasna”, ha scritto Gaidai. In particolare, ieri sera due case vicine a Rubizhne sono state colpite e hanno preso fuoco. Altre due sono andate a fuoco a Novodruzhesk. Cinque appartamenti sono stati danneggiati a Hirske e altre 10 a Orikhhove. Le truppe russe hanno anche bombardato una scuola situata nei nuovi quartieri di Sievierodonetsk, causando un incendio. Successivamente un’altra scuola è stata danneggiata dai bombardamenti, ha riferito Gaidai.

Ore 08.30 – Time: “All’inizio dell’invasione i russi stavano per catturare Zelensky” – Le truppe russe arrivarono a pochi minuti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dalla sua famiglia nelle prime ore della guerra, i loro spari erano udibili tra le mura del suo ufficio: fu subito chiaro che gli uffici presidenziali non erano il posto più sicuro dove stare. I militari informarono Zelensky che squadre d’assalto russe si erano paracadutate a Kiev per uccidere o catturare lui e la sua famiglia.

Lo scrive sul numero pubblicato oggi la rivista americana Time che dedica a Zelensky la copertina e un vasto servizio in cui si racconta la vita quotidiana del leader nel bunker da dove guida la risposta all’attacco russo. Nelle prime ore – riporta il Time – mentre le truppe ucraine combattevano i russi per le strade, la guardia presidenziale cercava di sigillare il complesso con qualsiasi cosa potesse trovare. Un cancello all’ingresso posteriore fu bloccato con un mucchio di barricate della polizia e tavole di compensato, somigliava più a un cumulo di rottami da discarica che a una fortificazione.

Ore 08.00 -Lavrov: “Revoca sanzioni parte di ‘difficili’ negoziati” – La revoca delle sanzioni contro la Russia fa parte dei negoziati di pace tra Mosca e Kiev, che continuano ogni giorno ma sono “difficili”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una intervista all’agenzia di stampa cinese Xinhua ripresa dai media internazionali. In precedenza il presidente ucraino, Vlodomyr Zelensky, aveva detto che le sanzioni non potevano far parte dei negoziati. Lavrov ha inoltre affermato che “al momento le delegazioni russa e ucraina stanno discutendo in videoconferenza una bozza di un possibile trattato”.

Ore 07.30 – Gran Bretagna, ancora sfide notevoli per Mosca, morale basso – Le forze russe “hanno ancora di fronte sfide significative” in Ucraina. Lo si legge nell’ultimo bollettino dell’intelligence militare britannica, secondo la quale la Russia “è stata costretta a fondere e ridispiegare unità fiaccate ed eterogenee dalle avanzate fallite nel Nord Est dell’Ucraina” e “molte di queste unità probabilmente soffrono di un morale indebolito”.

Ore 07.00 – Zelensky: “Altissimo il rischio di chiusura dei colloqui con Mosca” – “Il rischio di chiudere completamente qualsiasi dialogo con i russi è altissimo”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conversazione con i media polacchi, stando a quanto riporta l’Ukrainska Pravda. “Il processo di negoziazione con i rappresentati di Mosca – ha aggiunto Zelensky – procede molto lentamente”. Per questo, ha ribadito, serve un incontro diretto tra lui e Vladimir Putin, “l’uomo che decide tutto in Russia. Se c’è una sola possibilità, dovremmo parlare”

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin