GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 95esimo giorno. Nel corso della lunga giornata di ieri Zelensky è tornato a tuonare: “Il Donbass sarà di nuovo ucraino”. Dall’altra parte Putin ha parlato con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz: “Pronti al dialogo con Kiev”. I due leader europei dal canto loro hanno chiesto al leader russo di liberare i 2.500 combattenti dell’Azovstal e di impegnarsi in “negoziati diretti e seri”. Nel frattempo l’Ue sta valutando una missione navale per trasportare il grano ucraino. Di seguito tutte le notizie di oggi, domenica 29 maggio 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MAGGIO 2022

Ore 08.41 – Kiev: distrutto oltre il 30% dei carri armati russi – Le forze ucraine hanno distrutto oltre il 30% dei moderni carri armati russi dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio scorso: lo ha detto il consigliere del ministro dell’interno ucraino, Viktor Andrusiv, nel corso di un’intervista a Canale 24. “Prima della guerra contro l’Ucraina, la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di guerra. Tra sei mesi questa cifra potrà solo aumentare”, ha detto Andrusiv confermando che Mosca è stata costretta a rimettere in servizio i vecchi carri armati di progettazione sovietica T-62, risalenti agli anni ’70.

Ore 07.50 – Amministrazione russa a Kherson: per ora nessun referendum annessione – Non ci sarà un referendum per l’annessione alla Russia della regione ucraina di Kherson occupata finché non cesseranno i combattimenti; lo ha detto ilvice capo civile-militare dell’amministrazione nominata da Mosca, Kirill Stremousov, secondo quanto riporta il Guardian. “Annunceremo più avanti quando avrà luogo una sorta di votazione o plebiscito, ma non sarà oggi e non sarà domani perché il nostro compito principale è ristabilire l’ordine e organizzare un sistema amministrativo nella regione di Kherson”, ha spiegato Stremousov.

Ore 07.45 – Ambasciatore russo in Gran Bretagna: “Mosca non utilizzerà armi nucleari” – La Russia non intende utilizzare armi nucleari tattiche in Ucraina. Lo ha assicurato l’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, in un’intervista con la Bbc. Kelin ha spiegato che, “secondo la dottrina militare russa”, questo tipo di armi “non viene utilizzato in conflitti come questo”. La Russia ha disposizioni molto rigide per il loro utilizzo, ha continuato, soprattutto quando è minacciata l’esistenza dello Stato. “Non ha nulla a che fare con l’operazione in corso”.

Ore 06.20 – Kiev: gli ospedali in Crimea curano le forze russe e non i civili – “Nella Crimea occupata agli ospedali è stato ordinato di dare la priorità ai soldati russi feriti rispetto ai pazienti civili”, afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato dall’agenzia Ukrinform. “A causa delle molte vittime nelle forze nemiche – si legge in un comunicato -, le autorità occupanti in Crimea hanno ordinato di rimuovere i pazienti civili dagli ospedali locali per liberare i letti ai soldati feriti. E il sangue dei donatori viene raccolto in modo intensivo”.

