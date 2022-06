GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 123esimo giorno. Ieri le forze russe hanno attaccato un centro commerciale a Kremenchuk, nella regione centro-orientale di Poltava, dove c’erano più di mille civili, provocando 10 morti e almeno 40 feriti. Il ministro degli Esteri ucraino ha subito affermato che “la Russia risponderà” del tremendo attacco e che l’Occidente dovrebbe imporre nuove sanzioni e inviare nuove armi pesanti all’Ucraina e “più imprese che lasciano la Russia”. Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere che sarà presente al vertice del G20 in Indonesia.

Ore 12.15 – Cina, la Nato crea “nemici immaginari e scontri sul campo” – La Nato, «come prodotto della Guerra Fredda e della più grande alleanza militare del mondo, ha aderito a lungo a concetti di sicurezza obsoleti ed è diventata da tempo uno strumento per i singoli Paesi per mantenere l’egemonia». È il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, alla vigilia del summit di Madrid dell’Alleanza che definirà le nuove priorità, aggiungendo che «il cosiddetto nuovo documento strategico della Nato non è altro che “vecchio vino in bottiglia nuova”. In sostanza non cambia la mentalità della Guerra Fredda di creare nemici immaginari e impegnarsi in scontri sul campo».

Ore 11.30 – La Russia sanziona la moglie e la figlia del presidente Biden – La Russia ha imposto sanzioni che comprendono il divieto di ingresso sul suo territorio alla moglie Jill e alla figlia Ashley del presidente americano Joe Biden e altre 23 persone. La motivazione è la loro «linea russofobica». Lo ha annunciato il ministero degli Esteri citato dalla Tass.

Ore 07.00 – Medvedev, Nato in Crimea sarebbe 3a guerra mondiale – “Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la Russia. Se uno Stato membro della Nato facesse una tale mossa, porterebbe a un conflitto contro l’intera Alleanza dell’Atlantico del Nord: alla Terza guerra mondiale, a un disastro totale”: così il vicecapo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, intervistato dai media di Mosca. La possibile adesione dell’Ucraina alla Nato rappresenta un pericolo maggiore per la Russia rispetto a quella di Svezia e Finlandia, ha detto ancora l’ex presidente ed ex premier russo. Kiev sarebbe “molto più pericolosa per il nostro Paese in quanto membro” dell’Alleanza dell’Atlantico del Nord, ha sottolineato Medvedev.

Ore 06.30 – G7, abominevole attacco russo a mall crimine di guerra – Il “brutale” attacco missilistico della Russia contro un affollato centro commerciale nell’Ucraina centrale costituisce un crimine di guerra. E’ quanto si legge in una dichiarazione di condanna diffusa dai leader del G7 in Germania. “Gli attacchi indiscriminati a civili innocenti costituiscono un crimine di guerra”, si legge nella dichiarazione con cui i leader condannano “l’abominevole attacco” nella città di Kremenchuk.

