GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 93esimo giorno: continua l’offensiva russa nel Donbass, dove le forze di Mosca hanno ormai il “vantaggio”, secondo quanto dichiarato ieri da Kiev. Kharkiv, la seconda città d’Ucraina, ieri è stata di nuovo presa di mira dal fuoco russo: nove le vittime civili. In una telefonata con Mario Draghi, ieri Vladimir Putin ha confermato che la Russia ha intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas a prezzi fissati nei contratti all’Italia, affermando che Mosca sta facendo “sforzi per garantire una navigazione sicura nel Mar d’Azov e nel Mar Nero”. “Non ho visto spiragli di pace”, ha detto alla stampa il presidente del Consiglio. Di seguito tutte le notizie di oggi, 27 maggio 2022.

Ore 8.00 – Kharkiv, bilancio vittime civili sale a 9 – È salito ad almeno nove, incluso un bambino di 5 mesi, il bilancio delle vittime civili provocate dai bombardamenti russi nella città nordorientale ucraina di Kharkiv, mentre i feriti sono almeno 19. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. La città è stata di nuovo presa di mira dal fuoco russo la notte scorsa.

Ore 7.50 – Russia, governatore Belgorod: donna uccisa da bombardamento ucraino – Una donna è morta a Zhuravlevka, villaggio di confine nella regione russa di Belgorod, a causa delle ferite riportate per via dei bombardamenti provenienti dalla vicina Ucraina. Lo ha dichiarato il governatore di Belgorod, Vjachesav Gladkov, sul proprio canale Telegram. Il governatore ha aggiunto che la situazione nella regione è generalmente tranquilla, “ad eccezione di alcune zone di confine”.

Ore 7.40 – Onu: il bilancio delle vittime civili sale a 4.000 – Sfiora quota 4.000 il bilancio delle vittime civili accertate in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso: lo ha reso noto l’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Gli abitanti uccisi finora dalle forze russe sono infatti almeno 3.998 (dato aggiornato a mercoledì), mentre i civili feriti sono almeno 4.693. L’agenzia ritiene comunque che i dati effettivi siano molto più alti.

Ore 7.30 – UE, Timmermans: “Basta mettere soldi nelle tasche di Putin” – “Non c’è modo in cui Putin possa ricattarci col suo gas. Se taglia le forniture farà molto più male a se stesso che a chiunque altro”. Lo afferma il vicepresidente della commissione europea e responsabile dello European Green Deal, Frans Timmermans, in un’intervista a La Stampa. L’embargo energetico, ricorda, “lo abbiamo proposto nel nostro pacchetto sanzioni. C’è solo un paese che ancora non è d’accordo, l’Ungheria. Il consiglio europeo della prossima settimana sarà importante. Al punto in cui siamo non so dire come andrà a finire, ma spero si possa trovare un’intesa”. Secondo Timmermans “non ci sono scorciatoie. Un embargo petrolifero aiuta, tuttavia non è un colpo risolutivo. Noi dobbiamo evitare di versare soldi nelle tasche di Putin che si finanzia solo con la vendita di combustibili fossili. Questo deve essere l’obiettivo”.

Ore 7.20 – Cnn: “Biden si prepara a inviare armi più potenti” – Secondo quanto riferito da fonti dell’amministrazione alla Cnn, Biden si sta preparando a inviare all’Ucraina armi più potenti nell’ambito di un nuovo pacchetto la prossima settimana. Si tratterebbe in particolare di sistemi di missili a lungo raggio, Multiple Launch Rocket System o MLRS, che da tempo sta chiedendo Volodimir Zelensky. Le armi, prodotte negli Stati Uniti, possono sparare una raffica di razzi per centinaia di chilometri, molto più lontano di qualsiasi altro sistema già presente in Ucraina, e secondo Kiev potrebbe essere il punto di svolta nella loro guerra contro la Russia.

Ore 7.10 – Zelensky: “La Russia nel Donbass sta commettendo un genocidio” – Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha accusato la Russia di compiere un “genocidio” nel Donbass. Nel suo discorso video quotidiano Zelensky ha affermato che la Russia sta praticando la “deportazione” e “l’uccisione di massa di civili” nel Donbass, precisando che “tutto questo è un’evidente politica di genocidio”.

Ore 7.00 – Lavrov: “I tentativi della Nato di dominare il mondo falliranno” – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dubitato delle intenzioni di riformare la Nato, affermando che i tentativi di trasformarla in “un’alleanza globale alla ricerca del dominio militare in tutto il mondo” sono destinati a fallire. “Stanno pianificando di trasformare questa ‘unione difensiva’ in un’alleanza globale che cerca il dominio militare nel mondo. E’ un percorso pericoloso, fallirà”, ha detto.

