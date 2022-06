GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 122esimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri mattina Kiev si è svegliata al suono dei nuovi raid compiuti da Mosca: 14 missili lanciati sulla capitale che hanno provocato almeno un morto e diversi feriti. Intanto i leader del G7 si sono riuniti in Germania. “Noi dobbiamo restare insieme, nel G7 e nella Nato. Putin spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non è affatto accaduto e non accadrà”, ha detto il presidente Joe Biden al cancelliere Olaf Scholz, aprendo la bilaterale a Elmau.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 GIUGNO 2022

Ore 7,30 – Bombardamento sulla regione di Odessa: almeno 6 feriti – I russi hanno bombardato la regione ucraina sudoccidentale di Odessa provocando il ferimento di almeno sei persone. Lo riferisce il consiglio comunale di Odessa su Telegram: “A seguito di un bombardamento su una zona residenziale di un villaggio diverse abitazioni e altri edifici sono stati distrutti e hanno preso fuoco, in un’area di circa 500 metri quadrati”.

Ore 7,00 – Russia in default su suo debito su valuta estera – Per la prima volta dal 1918, la Russia è in default sul suo debito in valuta estera: lo riporta Bloomberg. Almeno per il momento l’evento ha una valenza più che altro simbolica: la Russia, infatti, è un Paese già emarginato politicamente e finanziariamente dall’Occidente. Inoltre, il fallimento sarebbe dovuto alla chiusura dei canali di trasferimento da parte dei creditori e non alla mancanza di denaro.

