GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 92esimo giorno. Le forze di Mosca sono arrivate alla periferia di Severodonetsk, obiettivo chiave dell’avanzata russa nel Donbass assieme alla città sorella di Lysychansk. Secondo il governatore ucraino, la regione di Luhansk è rimasta senza acqua e luce. Missili anche su Zaporizhzhia, nell’Ucraina centrale. Zelensky: “Negoziati solo se Russia ritira truppe”. Il primo treno merci con un carico di grano dall’Ucraina è arrivato in Lituania attraverso la Polonia. Per le esportazioni, Kiev cerca rotte alternative ai porti bloccati dalla guerra: c’è l’ipotesi di usare navi per forzare il blocco. Di seguito tutte le notizie di oggi, 26 maggio 2022.

Ore 10.30 – Sindaco Kiev: i russi non hanno rinunciato alla capitale – “La Russia spera ancora di prendere il controllo della capitale ucraina”. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, al World Economic Forum di Davos. “Non è un segreto che la priorità della Russia sia occupare l’intero paese e l’obiettivo principale di Mosca è ancora la capitale dell’Ucraina, il cuore del paese”, ha affermato. “È chiaro che non si tratta di un’operazione militare speciale, come sostiene la Russia. È il genocidio del popolo ucraino con bambini, donne e anziani uccisi”, ha aggiunto il sindaco trattenendo a stento la commozione.

Ore 10.20 – Borsa, Mosca positiva, rublo in forte calo su euro e dollaro – La borsa di Mosca è in rialzo nel giorno in cui si riunisce la Banca centrale russa. L’indice Moex ha guadagnato l’1,7% a 2.379 punti. In positivo anche l’indice in dollari Rts che ha guadagnato l’1,8% a 15.447 punti. Sul fronte valutario il rublo è in forte flessione sull’euro e sul dollaro. La valuta di Mosca cede il 5,3% a 65,04 sulla moneta unica e sul biglietto verde è in flessione del 2,63% a 60,88.

Ore 10.10 – Sindaco Kiev: guerra dei russi non si fermerà al confine – “Noi siamo un puzzle importante” per le mire colonialistiche della Russia. “Mosca non accetta che vogliamo far parte dell’Europa, vuole occupare l’Ucraina e credo che il suo obiettivo non si fermerà al confine”. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, nel suo intervento al World Economic Forum di Davos. “Non stiamo difendendo solo l’Ucraina, ma tutti voi perché abbiamo gli stessi valori”, ha ribadito Klitschko. “Questa è la più grande guerra in Europa dal secondo conflitto mondiale e dobbiamo fermarla”, ha aggiunto.

Ore 10.00 – Kiev: russi usano proiettili incendiari a Maryinka, in Luhansk – Nelle ultime 24 ore l’esercito russo ha usato proiettili incendiari a Maryinka, nella regione di Donetsk. Lo riferisce l’amministrazione militare regionale nel report della mattina, citato da Ukrinform. Nella regione i bombardamenti continuano lungo l’intera linea del fronte.

Ore 9.50 – Russia, banca centrale abbassa tasso riferimento dal 14 a 11% – La banca centrale russa ha abbassato il suo tasso di interesse di riferimento dal 14 all’11%. Lo ha comunicato in una nota l’istituto, che dopo l’invasione aveva aumentato i tassi dal 9,5 al 20 percento per contenere la fuga di capitali a seguito dell’imposizione di sanzioni da parte dei paesi occidentali.

Ore 9.40 – Kiev: colpita Lysychansk, tre morti – I russi hanno sferrato un attacco di artiglieria a Lysychansk, nel Luhansk, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell’amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haidai. “Il nemico ha cercato di assaltare le nostre difese vicino a Ustynivka e allo stesso tempo ha distrutto questo villaggio e la vicina città di Lysychansk con l’artiglieria. Di conseguenza, due persone sono morte a Ustynivka e una nella stessa Lysychansk”.

Ore 9.30 – Kiev: La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini – Le autorità ucraine hanno accusato le forze russe di aver rapito almeno 230mila bambini ucraini dall’inizio dell’invasione del paese il 24 febbraio scorso. “Il rapimento di almeno 230mila bambini ucraini, tra gli 1,4 milioni di cittadini ucraini deportati con la forza in Russia, è un crimine volto a distruggere la nazione ucraina”, ha detto il consigliere della missione permanente ucraina presso le Nazioni Unite, Serhiy Dvornyk, nel corso di un dibattito tenuto ieri al Palazzo di vetro sulla protezione dei civili durante i conflitti armati. Lo riporta l’agenzia di stampa Ukrinform.

Ore 9.20 – Metsola: lavorare per un embargo energetico – “È inevitabile arrivare a un embargo energetico totale per fermare l’aggressione di Putin”. Lo ha detto la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, intervistata da La Stampa. “Quello di cui abbiamo bisogno è che tutti i paesi accettino che l’Europa non può continuare a dipendere dalla Russia per l’offerta di energia. L’obiettivo comune deve essere la ‘dipendenza zero’. Una volta che questo principio è accolto, allora sarà possibile cominciare a lavorare con sempre maggiore impegno sull’embargo”.

Ore 9.10 – Cingolani: su gas e sanzioni compromesso inevitabile – L’Europa era partita con l’idea di bloccare del tutto il petrolio e il gas russi, ma quello a cui potra’ arrivare e’ solo un compromesso, secondo il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Il punto di vista di chi dice che una sanzione non dovrebbe danneggiare chi la fa piu’ di chi la subisce e’ comprensibile”, dice in un’intervista a La Stampa, “si tratta di un problema etico gigantesco perche’ sappiamo bene che il Pil della Russia e’ basato sull’export di energia: alla fine la Commissione trovera’ una via d’uscita, che comunque dovra’ essere un compromesso”.

Ore 9.00 – Russia: “Azov sia riconosciuta come organizzazione terroristica” – La corte suprema russa oggi esaminerà la richiesta della procura generale di Mosca di riconoscere come organizzazione terroristica il gruppo ultranazionalista ucraino Azov, diventato reggimento della guardia nazionale ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Ore 8.50 – Kiev: “240 bambini uccisi e 436 feriti da inizio guerra” – Sono 240 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del paese, a fronte di 436 feriti. Lo rende noto l’ufficio della procura generale ucraina, precisando che il maggior numero delle vittime si è registrato nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe hanno danneggiato 1.883 istituzioni educative, 178 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 8.40 – Stati Uniti contro proposta russa per sblocco export grano: “Promesse vuote” – “Di certo non elimineremo le nostre sanzioni in risposta a promesse vuote e abbiamo già sentito promesse vuote dalla Federazione Russa”. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato di Washington, Ned Price, affermando ieri che le sanzioni degli Stati Uniti “rimarranno in vigore fino a quando Putin non fermerà la sua brutale guerra”. Ieri il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko ha detto che la Russia è disposta a stabilire un corridoio umanitario che fornisca un passaggio sicuro per le navi che trasportano cibo dai porti, in cambio della revoca delle sanzioni imposte alla Russia.

Ore 8.30 – Milizie Donetsk: “Siamo entrati nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia e Kharkiv” – Le unità di riserva delle milizie della repubblica popolare di Donetsk sono entrate nelle regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia e Kharkiv per “proteggere il Donbass”. Lo ha affermato il leader della repubblica popolare, Denis Pushilin, in un’intervista pubblicata da Ria Novosti. “In effetti, questa operazione di liberazione è più o meno la stessa cosa”, ha detto, “era impossibile proteggere le repubbliche soltanto raggiungendo i confini delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, avremmo semplicemente respinto il nemico”. Secondo lui, se le milizie delle repubbliche popolari del Donbass si fossero fermate ai confini amministrativi delle loro regioni, “l’aggressione dell’Ucraina” sarebbe proseguita per un periodo di tempo illimitato, con il “sostegno dell’Occidente”.

Ore 8.20 – Crimea: “L’Ucraina ha perso per sempre il Mar d’Azov” – Il vice primo ministro del governo della Crimea, Georgy Muradov, ha affermato che “il Mar d’Azov è perso per sempre per l’Ucraina”. Lo ha riportato l’agenzia ufficiale russa Ria Novosti, citando l’esponente del governo della regione annessa dalla Russia nel 2014. “I porti nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d’Azov tornerà, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione Russa”, ha detto.

Ore 8.10 – Londra: perdite significative per unità d’élite russe – L’unità d’élite delle forze aeree russe, il VDV, ha subito perdite significative, a causa di errori strategici nella sua gestione e al mancato conseguimento della superiorità aerea da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa britannico, nell’ultimo bollettino dell’intelligence di Londra sulla guerra in Ucraina. Il rapporto di oggi osserva che il Vdv è stato coinvolto pesantemente in diversi fallimenti tattici dall’inizio dell’invasione, come la mancata cattura dell’aeroporto di Hostomel vicino a Kiev e i recenti “falliti e costosi attraversamenti del fiume Siverskyi Donets”. Secondo il ministero britannico, gli uomini del Vdv sono stati impiegati “in missioni più adatte alla fanteria corazzata più pesante”.

Ore 8.00 – Filo-russi, detenuti 8.000 prigionieri di guerra ucraini – Sono circa 8.000 i prigionieri di guerra ucraini detenuti nelle repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk, sostenute dalla Russia. Lo ha dichiarato oggi l’ambasciatore dell’autoproclamata repubblica di Luhansk in Russia, Rodion Miroshnik, all’agenzia di stampa russa Tass. “Sono molti e letteralmente centinaia si aggiungono ogni giorno”, ha detto Miroshnik.

Ore 7.50 – Kiev: Mosca attacca 40 città nel Donbass, 5 morti – La Russia ha attaccato 40 città nelle regioni di Donetsk e Luhansk, cinque le vittime civili e 12 i feriti: “I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Luhansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti”, ha scritto su Facebook lo stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina.

Ore 7.40 – Stampa tedesca: accordo nella Nato per non inviate aerei e carri a Ucraina – I paesi membri della Nato avrebbero raggiunto un accordo informale al loro interno per non fornire all’Ucraina blindati e aerei da combattimento, secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa che cita fonti interne all’Alleanza. Gli Alleati temono che la Russia possa vedere la fornitura come un’entrata in guerra e prendere contromisure, secondo il quotidiano Die Zeit.

Ore 7.30 – USA: passaporti russi a ucraini sono un tentativo di assoggettarli – La decisione di Mosca di concedere passaporti russi a cittadini delle zone occupate del sud dell’Ucraina è un tentativo di “assoggettare” gli ucraini. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price.

Ore 7.20 – Nato, stamattina colloquio telefonico Macron-Erdogan – Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan si sentiranno stamattina al telefono. Lo riferisce l’Eliseo. Al centro del colloquio, il veto della Turchia all’ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato nel mezzo della crisi ucraina.

Ore 7.10 – Luhansk: “Costretti a seppellire i morti nelle fosse comuni” – “Nella regione di Luhansk, la polizia ha sostituito le pompe funebri. A Lysychansk, 150 persone sono state sepolte in una fossa comune. La polizia della regione di Lugansk sta sostituendo molti servizi, c’è una squadra funebre appositamente costituita”. Lo ha riferito il governatore ucraino della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, pubblicando su Facebook un video sullo spostamento dei corpi dalle case private alla fossa comune.

Ore 07.00 – Zelensky: “Offensiva russa brutale, ci servono altre armi” – “Le forze armate ucraine, la nostra intelligence e tutti coloro che difendono lo Stato si oppongono all’offensiva estremamente brutale delle truppe russe nell’est. In alcuni luoghi, il nemico supera di gran lunga l’equipaggiamento e il numero dei nostri soldati”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso video serale alla nazione, tornando a chiedere agli alleati occidentali pieno sostegno nella fornitura di armi.

