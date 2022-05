GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 91esimo giorno e la pace sembra sempre molto lontana. Nella giornata di ieri Kuleba è tornato a parlare: “L’offensiva russa nel Donbass più grande dalla II Guerra mondiale”. E Zelensky ha precisato: “Qualcuno ci aveva dato solo tre giorni e invece abbiamo resistito tre mesi coraggiosamente, vittoriosamente ed eroicamente e continuiamo a combattere per la libertà e l’indipendenza. Solo mio incontro con Putin può finire la guerra”. Incontro che non sembra affatto vicino dopo la bocciatura del piano di pace avanzato dall’Italia. Medvedev: “Piano pace italiano basato su fake”. Di seguito tutte le notizie di oggi, 25 maggio 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MAGGIO 2022

Ore 7.40 – I soldati catturati alla Azovstal sono “in condizioni soddisfacenti” – I soldati del battaglione Azov, che 4 giorni fa si sono arresi alle forze russe dopo l’assedio di tre mesi all’acciaieria Azovstal, sono detenuti in condizioni “soddisfacenti”. Lo ha detto al Guardian Kateryna Prokopenko, moglie del comandante ucraino del battaglione Azov che ha guidato la difesa di Mariupol, Denys Prokopenko ha potuto chiamare brevemente la moglie: “Ha detto che sta bene e mi ha chiesto come stavo”, ha detto. “Ho sentito da altre fonti che le condizioni sono più o meno soddisfacenti”.

Ore 7.30 – Mosca: le navi straniere possono lasciare Mariupol – La Russia aprirà un “corridoio umanitario” dalle 8 di mercoledì mattina per consentire alle navi straniere di lasciare il porto di Mariupol. Lo annuncia il ministero della Difesa citato dall’agenzia Interfax.

Ore 7.20 – Zelensky: l’invio di armi pesanti è un investimento per la stabilità del mondo – “Sono grato a tutti i partner dell’Ucraina che aiutano. Ma sottolineo ancora e ancora: più a lungo durerà questa guerra, maggiore sarà il prezzo della protezione della libertà non solo per l’Ucraina ma per l’intero mondo libero. Ecco perché la fornitura di armi pesanti all’Ucraina – lanciarazzi multipli, carri armati, armi antinave e altre armi – è il miglior investimento per mantenere la stabilità mondiale e prevenire molte gravi crisi che la Russia sta pianificando o ha già provocato”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, in un video diffuso sul suo canale Telegram.

Ore 7.10 – Zelensky: in Donbass russi “vogliono distruggere tutto” – “La situazione nel Donbass è estremamente difficile. Tutta la forza rimanente dell’esercito russo è ora concentrata in questa regione”, ha detto nelle scorse ore Volodimir Zelensky, nel suo ultimo notturno. “Gli occupanti vogliono distruggere tutto quello che c’è”. Le forze russe stanno intensificando gli sforzi per conquistare Severodonetsk e Lysychansk e prendere l’intera regione di Luhansk.

Ore 7.00 – USA, stop all’esenzione sui bond: più vicino il default russo – Il dipartimento del Tesoro statunitense ha confermato che oggi lasceranno scadere l’esenzione temporanea che ha finora consentito a Mosca di continuare i pagamenti relativi alle obbligazioni russi agli investitori americani. La decisione avvicina la Russia al suo primo default sul debito in valuta estera dalla rivoluzione bolscevica del 1917.

