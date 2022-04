GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 25 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A due mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, le ostilità di ieri non si sono fermate neanche in occasione della Pasqua ortodossa. L’Onu ha chiesto una tregua immediata a Mariupol, una delle città più colpite, dove sono ripresi gli attacchi verso l’acciaieria Azovstal. Fallito l’ennesimo tentativo di corridoio umanitario. Kiev accusa: “Sanzioni insufficienti” e chiede l’embargo totale del gas russo. Intanto il presidente turco Erdogan si è proposto come mediatore. Di seguito tutte le notizie di oggi in diretta.

Ore 09.11 – Ucraina: Mosca, abbattuti due droni vicino frontiera Kiev – La contraerea russa ha abbattuto due droni ucraini vicino alla frontiera tra i due Paesi, nel distretto di Rylsk nell’oblast di Kursk. Lo afferma su Telegram il governatore della regione, Romain Starovoit, precisando che non ci sono danni materiali.

Ore 08.54 – Austin, Kiev può vincere con giusto equipaggiamento – L’Ucraina può vincere la guerra contro la Russia se ben equipaggiata. Lo ha dichiarato il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, di ritorno da Kiev, dove, insieme al segretario di Stato Antony Blinken, ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Il primo passo verso la vittoria è convincersi di poter vincere, e quindi loro credono di poter vincere”, ha detto Austin a un gruppo di cronisti, “noi crediamo di poter vincere, che loro possano vincere se hanno l’equipaggiamento giusto e il sostegno adeguato”. Austin ha aggiunto che gli Stati Uniti “vogliono indebolire la Russia per evitare altre guerre”.

Ore 08.30 – Russia: nessuna vittima in roghi depositi di carburante – Gli incendi che hanno investito due depositi di carburante a Bryansk, nel Sud Ovest della Russia, a 150 chilometri dalla frontiera ucraina, non sembrano aver causato nessuna vittima. Lo ha riferito il ministero russo per le Situazioni d’emergenza. Nessuna evacuazione di civili è in programma, aggiunge il ministero.

Ore 08.14 – Biden nominerà Bridget Brink nuova ambasciatrice a Kiev – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la visita a Kiev, che il presidente Joe Biden nominerà Bridget Brink ambasciatrice statunitense in Ucraina. La diplomatica è stata dal 2019 ambasciatrice in Slovacchia e in precedenza ha ricoperto incarichi in Serbia, Cipro, Georgia e Uzbekistan e nel Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Ore 07.57 – Gran Bretagna: “Mosca nasconde il numero dei suoi morti” – “Da quando ha concentrato i suoi sforzi nel Donbass, le forze truppe impegnate nell’invasione dell’Ucraina hanno fatto progressi trascurabili in alcune aree”. Lo si legge nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica sulle operazioni. “Senza sufficienti fattori di sostegno logistico e militare in campo, la Russia deve ancora arrivare a una svolta significativa”, proseguono i servizi di Londra. La decisione russa di “assediare, invece di attaccare, l’acciaieria Azovstal di Mariupol”, dove sono trincerati gli ultimi difensori del porto sul Mare d’Azov, “significa lasciare molte unità russe bloccate nella città senza poterle ridispiegare. La difesa ucraina di Mariupol ha inoltre sfiancato molte unità russe e ha ridotto la loro efficacia in combattimento”, aggiunge il bollettino. Secondo il rapporto inoltre il ministro della Difesa russo “ha proposto che i risarcimenti alle famiglie dei militari uccisi vengano supervisionati da funzionari militari, invece che da civili” e “ciò probabilmente riflette il desiderio di nascondere alla popolazione la reale entità delle perdite russe”.

Ore 07.40 – Zelensky si congratula con Macron “vero amico dell’Ucraina” – “Congratulazioni a Emmanuel Macron, vero amico dell’Ucraina, per la sua rielezione! Gli auguro ulteriori successi per il bene del popolo francese”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Apprezzo il suo sostegno e sono convinto che stiamo andando avanti insieme verso nuove vittorie comuni. Verso un’Europa forte e unita!”, ha aggiunto il leader ucraino.

Ore 07.30 – Incendio in un deposito di carburante – Un grande incendio è stato segnalato nella notte in un deposito di petrolio nella città russa di Bryansk, hanno riferito le agenzie di stampa russe, citando il ministero dei servizi di emergenza. Bryansk è un centro amministrativo a 154 km (95,69 miglia) a nord-est del confine ucraino, vicino alle regioni di Sumy e Chernihiv, e dista circa 380 km (236 miglia) da Mosca.

Ore 07.00 – Blinken a colloquio con Zelensky, assicura ritorno diplomatici Usa – Il segretario di Stato Usa e il segretario alla Difesa Lloyd Austin, ricevuti a Kiev, hanno garantito nuova assistenza per 713 milioni di dollari. Il presidente ucraino: “Amicizia più forte che mai”. E chiede embargo totale sul gas russo. Biden: “Continueremo a sostenere gli ucraini. Il segretario generale dell’Onu Guterres atteso in Turchia ma il consigliere di Zelensky critica la visita a Mosca. La Pasqua ortodossa non ferma i bombardamenti russi”. Cinque civili uccisi nel Donetsk.

