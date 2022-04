Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato un telegramma di congratulazioni all’omologo francese, Emmanuel Macron, per la sua rielezione. Lo riferisce l’ufficio stampa del Cremlino. “Ti auguro sinceramente successo nella tua attività di statista, buona salute e benessere”, si legge nel telegramma.

Emmanuel Macron è stato rieletto presidente della Repubblica francese per altri cinque anni con il 58,55% di voti contro il 41,1 per cento ottenuto dalla candidata del Rassemblement National Marine Le Pen, sconfitta per la terza volta ma con un risultato record. Oltre un quarto degli elettori, il 28 per cento, ha disertato le urne.

“Sarò il presidente di tutti”, ha assicurato Macron in un breve discorso di fronte ai suoi sostenitori riuniti al Champ de Mars di Parigi, spiegando di voler dare risposte anche agli elettori di Le Pen e agli astensionisti. Macron ha anche ringraziato esplicitamente e promesso di tenere in considerazione il sostegno garantitogli da quegli elettori di sinistra che l’hanno votato “per bloccare l’estrema destra”