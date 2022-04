Elezioni presidenziali Francia 2022, chi ha vinto il ballottaggio: risultati

Oggi, domenica 24 aprile 2022, si è tenuto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Francia, che ha visto protagonisti il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader di destra Marine Le Pen. Alle 20, al momento della chiusura dei seggi, i risultati con i primi exit poll. In aggiornamento

Dopo il primo turno di due settimane fa, i due candidati più votati dai francesi sono stati l’inquilino uscente dell’Eliseo e la leader del Front National. Due visioni opposte della Francia, dell’Europa e del mondo. I risultati delle elezioni presidenziali francesi assumono ancor più importanza e interesse visto il complesso scenario internazionale, con il voto per il ballottaggio che arriva proprio a due mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina.

Come si vota in Francia

Il presidente francese viene eletto a suffragio universale diretto e rimane in carica per cinque anni. Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno, l’elezione viene decisa al ballottaggio, in programma due settimane dopo, ovvero il 24 aprile 2022, al quale accedono i candidati più votati al primo turno.