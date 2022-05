GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al suo 89esimo giorno e il Parlamento ucraino ha deciso di prorogare la legge marziale e la mobilitazione generale per altri tre mesi: finirà il prossimo 23 agosto. Intanto il ministro per gli Affari europei Beaune gela le speranze di Kiev per un ingresso rapido nell’Ue: “Ci vorranno 15-20 anni”. E il premier polacco Duda visita a sorpresa l’Ucraina. Intanto, il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky annuncia che “La Russia è pronta a continuare i negoziati con l’Ucraina”. Di seguito tutte le notizie di oggi.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MAGGIO 2022

Ore 10.30 – Mykolayiv, 11 feriti nelle ultime 24 ore – Nelle ultime 24 ore a Mykolayiv sono state ferite 11 persone. “Fortunatamente non ci sono bambini tra le vittime, che sono state soccorse e portate nelle strutture preposte”. Lo dice il capo del consiglio regionale di Mykolayiv, Anna Zamazeeva.

Ore 10.20 – Bonino: “Serve subito una tregua alimentare” – Serve una tregua alimentare per scongiurare carestie e instabilità nei paesi più vulnerabili: dopo l’allarme di Fao, Emma Bonino, intervistata da Il Messaggero, ha richiamato i grandi paesi e l’UE all’esigenza di contrastare “questi gravi effetti collaterali della guerra di Putin”. “La richiesta principale”, ha affermato, “deve essere quella di una tregua umanitaria/alimentare. Sono certa che da parte ucraina ci sia la disponibilità, la risposta principale deve venire dalla Russia che attacca. Bisogna riaprire i porti dove sono stoccate riserve di cereali pronte a partire: per questo bisogna poi sminare un corridoio marino per le navi e garantirne una navigazione sicura”. “Se la Russia non accetterà”, ha sottolineato, “dobbiamo creare vie alternative, ferroviarie. Non sarà semplice dal punto di vista logistico, ma bisogna provarci”.

Ore 10.10 – Missione interreligiosa a Kiev per chiedere pace – Una delegazione di responsabili religiosi di differenti fedi si recherà a Kiev “in un intervento d’urgenza per contribuire ad arrestare l’aggressione contro l’Ucraina e i bombardamenti contro le città ucraine, pregando per una pace giusta”. I responsabili religiosi si ritroveranno a Varsavia, Polonia, e faranno un viaggio di 14 ore in autobus per arrivare a Kiev, Ucraina, domani 24 maggio, per ritornare a Varsavia il 26 di maggio. La delegazione prevede inoltre di “chiedere alle autorità russe di accogliere a Mosca una prossima veglia di preghiera per una pace giusta”.

Ore 10.00 – Luhansk: “Russi stanno facendo terra bruciata a Severodonetsk” – A Severodonetsk, nella regione orientale di Luhansk, i russi stanno facendo “terra bruciata, distruggendo deliberatamente la città”. Lo denuncia il governatore regionale Sergei Gaidai affermando che Mosca sta riposizionando lì le forze che si sono ritirate dalla regione di Kharkiv, altre coinvolte nell’assedio di Mariupol, le milizie separatiste filorusse e persino le truppe appena mobilitate dalla Siberia per concentrarsi nell’est dell’Ucraina. Gaidai ha avvertito che le forze russe hanno distrutto tutti i ponti, tranne uno, attraverso il fiume Siversky Donets e che Severedonetsk è quasi tagliata fuori.



Ore 9.50 – Kiev, “missili da Russia su villaggio regione Sumy” – Le truppe russe hanno colpito nella notte la città di Bilopillya nella regione di Sumy lanciando missili dalla Russia: 11 case sono state danneggiate ma nessuno e’ rimasto ucciso. Lo riferisce Dmytro Zhyvytskyi, il capo militare di Sumy su Telegram, come riporta Ukrinform. “Per tutta la notte il nemico ha sparato sulla pacifica città di Bilopillya e dintorni. I russi hanno sparato missili dal loro territorio…, e c’è stato un attacco aereo”, ha detto Zhyvytskyi.

Ore 9.40 – Tony Blair: “Conflitto dovrà finire senza che Putin ottenga vantaggi” – “Noi dovremmo preoccuparci di arrivare alla fine del conflitto e l’Italia ha fatto delle proposte al riguardo in questi giorni. Le basi devono essere che la Russia non ottenga dei vantaggi da questa aggressione e avere il consenso del popolo ucraino”. Lo dice l’ex premier britannico Tony Blair in un’intervista al Corriere della Sera, in cui afferma che “questa è stata un’aggressione non giustificata”. “Avendo incontrato spesso il presidente Putin nelle prime fasi della sua presidenza quest’idea che sia stato circondato da potenze ostili, che l’America, il Regno Unito e l’Europa stessero cercando di umiliare la Russia, quest’idea è infondata”, dice. L’accerchiamento non è reale, è nella sua mente purtroppo. Se si riuscirà a negoziare una fine del conflitto su basi giuste, dobbiamo farlo”.

Ore 9.30 – Mosca, “iniziate operazioni sminamento acciaieria Azovstal” – Le forze russe hanno iniziato le operazioni di sminamento dell’acciaieria Azovstal a Mariupol: lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. “I genieri russi stanno effettuando ricognizioni ingegneristiche e bonificando i terreni dell’acciaieria Azovstal a Mariupol da ordigni esplosivi”, ha affermato il ministero sottolineando che oltre 100 ordigni esplosivi sono stati distrutti negli ultimi due giorni.



Ore 9.20 – Polonia, Morawiecki: “Putin non si fermerà, come Hitler” – “La pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo. Non possiamo accettare un dialogo che può essere sfruttato da Putin, un dialogo sopra le teste degli ucraini”. Il premier polacco Mateusz Morawiecki, in un’intervista a La Repubblica, non nasconde i suoi dubbi sulla proposta italiana di colloqui per la pace in Ucraina. Ogni tentativo, afferma, ha portato finora all'”umiliazione”. Putin non si fermerà, a suo avviso, “come Hitler non si e’ fermato in Austria, Cecoslovacchia e Polonia” e “questa volta possiamo essere più saggi prima che la Russia incendi tutta l’Europa”.

Ore 9.10 – Nuova Zelanda invierà istruttori in Gran Bretagna per addestrare esercito ucraino – Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha dichiarato che il suo paese invierà altri 30 soldati nel Regno Unito per sostenere l’addestramento delle forze armate ucraine. Lo ha riferito la Cnn. “I soldati saranno di stanza nel Regno Unito entro la fine di luglio”, ha detto Ardern, aggiungendo che i soldati ucraini saranno addestrati all’uso del cannone leggero L-119. Le truppe, le munizioni per l’addestramento e l’equipaggiamento aggiuntivo, compresi i sistemi di mira, saranno trasportati per via aerea.

Ore 9.00 – Biden: useremo forza militare per difendere Taiwan – Il presidente Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti useranno la forza militare per difendere Taiwan. Lo ha detto rispondendo a una precisa domanda in tal senso con un secco “Si'” nel corso della conferenza stampa congiunta a Tokyo, con il premier giapponese Fumoi Kishida, al termine del faccia-a-faccia.

Ore 8.50 – Kiev: 29.200 soldati russi uccisi dall’inizio della guerra – Sono almeno 29.200 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione tre mesi fa: lo rende noto l’esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito indica che dopo 88 giorni di conflitto si registrano anche 204 caccia, 170 elicotteri e 476 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.293 carri armati russi, 604 pezzi di artiglieria, 3.166 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 110 missili da crociera, 201 lanciamissili, 13 navi, 2.206 tra veicoli e autocisterne per il trasporto del carburante, 93 unità di difesa antiaerea e 43 unità di equipaggiamenti speciali.

Ore 8.40 – Donetsk: “Morti 5 civili, almeno 11 feriti” – Nella regione di Donetsk, nel corso di operazioni militari delle truppe russe, sono stati uccisi 5 civili. Altre 11 persone sono state ferite. Lo riferisce Ukrainska Pravda che cita il capo della regione, Pavlo Kyrylenko. “Il 22 maggio, i russi hanno ucciso 5 civili nella regione di Donetsk: 2 a Liman, 1 a Dachne, 1 a Klynove e 1 ad Avdiivka. Altre 11 persone sono rimaste ferite”, ha sottolineato sul suo canale Telegram.

Ore 8.30 – Finora 150 corpi trovati sotto macerie Kharkiv – Oltre 150 corpi sono stati trovati dal servizio di emergenza statale ucraino sotto le macerie nella città di Kharkiv (est) dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto il vice capo del servizio, Anatolii Torianyk, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Finora, ha aggiunto Torianyk, 98 persone sono state tratte in salvo.

Ore 8.20 – Biden, “Misure contro Putin, monito a Pechino” – Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto che “uno dei motivi per cui è così importante che Putin paghi un caro prezzo per la sua barbarie” è perché Pechino sta osservando la reazione del mondo e le condizioni economiche imposte a Mosca. “Che segnale invia questo alla Cina?” si è chiesto Biden.

Ore 8.10 – Biden: “Giappone partner straordinario contro Putin” – Il Giappone è stato “un partner straordinario” nell’attuale crisi in Ucraina. Lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden al primo ministro giapponese, Fumio Kishida. “La nostra cooperazione è stata particolarmente vitale nell’organizzare la risposta globale per ritenere Putin responsabile della sua brutale guerra in Ucraina e del suo attacco alle norme e ai principi che sono alla base dell’ordine internazionale”, ha aggiunto, nella conferenza congiunta al termine dell’incontro bilaterale tra i due leader.



Ore 8.00 – Kiev, atteso per oggi il verdetto nel primo processo per crimini di guerra – La giuria oggi emetterà un verdetto nel primo processo per crimini di guerra aperto in Ucraina dall’inizio del conflitto. Il sergente russo Vadim Shishimarin, 21 anni, ha ammesso di aver ucciso un civile disarmato di 62 anni sostenendo di essere stato costretto a farlo. I pubblici ministeri, che hanno chiesto l’ergastolo, hanno detto che era consapevole che stesse eseguendo un “ordine criminale”.

Ore 7.50 – Londra: “per la Russia bilancio simile all’Afghanistan” – “Nei primi tre mesi” di quella che per Vladimir Putin è l’ “operazione militare speciale” in Ucraina, la Russia “ha probabilmente subito un bilancio di vittime simile a quello dell’Unione Sovietica durante i nove anni di guerra in Afghanistan”. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina del ministero della Difesa di Londra, che indica “una combinazione di tattiche scadenti, limitata copertura aerea, mancanza di flessibilità” e un “approccio di comando” pronto a “rafforzare il fallimento e ripetere gli errori”.

Ore 7.40 – Kiev ribadisce: “Nessuna concessione territoriale alla Russia” – Il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, ha ribadito che Kiev non è disposta a fare concessioni territoriali. “La guerra non si fermerà (dopo qualsiasi concessione). Sarà solo messa in pausa per un po’ di tempo”, ha detto in un’intervista a Reuters. “Dopo un po’, con rinnovata intensità, i russi costruiranno le loro armi, rafforzeranno la manodopera e lavoreranno sui loro errori, si modernizzeranno un po’, licenziando molti generali. E cominceranno una nuova offensiva, ancora più sanguinosa e su larga scala”, ha continuato Podolyak, che ha respinto come “molto strani” gli appelli in Occidente per un cessate il fuoco in cui le forze russe continuerebbero a occupare i territori conquistati nel sud e nell’est dell’Ucraina.

Ore 7.30 – USA valutano invio soldati ad ambasciata Kiev – L’amministrazione americana sta considerando l’ipotesi di inviare soldati a presidiare l’ambasciata Usa riaperta di recente a Kiev. Lo riporta il Wall Street Journal. Il presidente Joe Biden non ha ancora preso la decisione ma nel caso venisse fatta, l’impiego di militari americani sarebbe solo a scopi difensivi, a protezione dell’ambasciata.

Ore 7.20 – Zelensky: fino a 100 ucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale – Il presidente ucraino Volodimir Zelenskiy ha affermato che da 50 a 100 ucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale della guerra. I combattimenti più pesanti si concentrano intorno alle città gemelle di Severdonetsk e Lysychansk nella regione di Luhansk, una delle due che compongono il Donbas.

Ore 7.10 – Onu: con guerra Ucraina superati 100 mln sfollati nel mondo – L’invasione dell’Ucraina ha spinto per la prima volta il numero di persone sfollate in tutto il mondo sopra la soglia dei 100 milioni. Lo rende noto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in un comunicato. “Il numero di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, abusi dei diritti umani e persecuzioni – si legge – ha superato per la prima volta la sconcertante soglia dei 100 milioni, a causa della guerra in Ucraina e di altri conflitti mortali”.

Ore 7.00 – Zelensky: “Relazioni con Polonia finalmente sincere” – Le relazioni ucraino-polacche poggiano “finalmente su basi completamente chiare e sincere, senza alcun litigio o vecchio conflitto”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodimir Zelensky nel suo ultimo video-discorso, dopo aver accolto a Kiev il suo omologo polacco Andrzej Duda.

