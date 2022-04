GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Cinquantanovesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Ieri in un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio dell’Ue Charles Michel, il capo del Cremlino ha accusato i leader dell’Unione Europea di “legittimare la russofobia”, mentre il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha annunciato che incontrerà Vladimir Putin la prossima settimana a Mosca. Situazione ancora molto tesa a Mariupol: continuano a contrapporsi versioni discordanti sulla conquista definitiva della città da parte delle truppe russe, ma le autorità invocano il cessate il fuoco per far evacuare “almeno 100mila civili”. Scontro anche sulla proposta di tregua avanzata dal presidente ucraino Vladymir Zelensly in occasione della Pasqua ortodossa, che Mosca non ha accettato. Intanto l’Unione Europea si prepara a varare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia la prossima settimana.

