GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al suo 86esimo giorno. L’acciaieria Azovstal è caduta in mano ai russi. Intanto Mariupol è di fatto distrutta, con centinaia di corpi dal teatro drammatico trovati in fosse comuni. Ieri almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico contro la città di Lozova, nella regione di Kharkiv. Intanto il Cremlino ha annunciato lo stop al gas per la Finlandia. Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato di aver comunicato al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il contenuto del “piano per la pace”. Si tratta, ha spiegato “della costituzione di un gruppo internazionale di facilitazione da organizzare con Onu, Ue e Osce, di un lavoro per step che permetta tregue localizzate, l’evacuazione dei civili e poi ovviamente anche a salire di livello con un cessate il fuoco e poi in prospettiva una pace duratura attraverso un vero e proprio accordo di pace”. Di seguito tutte le notizie di oggi.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 MAGGIO 2022

Ore 10 – Prosegue l’offensiva russa in Donbass – I russi continuano a “condurre operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk e mantenere il corridoio di terra con la Crimea occupata”. Lo afferma lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento pubblicato su Facebook, aggiungendo che “prevediamo che il raggruppamento di truppe nella direzione di Kharkiv sarà rafforzato da unità della prima armata di carri armati del distretto militare occidentale”

Ore 8.40 – Gran Bretagna discute con gli alleati Nato l’invio di armi alla Moldavia – La Gran Bretagna ha avviato una discussione con gli altri alleati della Nato sull’invio di armi moderne alla Moldavia per consentirle di proteggersi da un’eventuale aggressione russa. Lo ha dichiarato in un’intervista al Telegraph il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss.

Ore 8.10 – Kiev, sei civili uccisi in combattimenti nel Lugansk – Sale a 6 il bilancio dei civili uccisi nei combattimenti in corso da ieri nel Lugansk. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai su Telegram. “Sei persone sono morte e sono in corso combattimenti alla periferia di Severodonetsk”, afferma Gaidai

Ore 7 – Borrell: “Dai russi crimini indicibili” – “Crimini indicibili vengono segnalati dalle regioni liberate in Ucraina. La violenza sessuale come arma di guerra contro donne e bambini tra le atrocità commesse dai soldati russi. Gli autori devono esserne considerati responsabili”. Lo afferma in un tweet l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, precisando che “l’Ue lavora a livello globale per eliminare la violenza sessuale connessa al conflitto”.

Ore 6.30 – Mosca ferma la fornitura di gas alla Finlandia – Stop sl gas, come già annunciato da Mosca, per la Finlandia dopo la sua richiesta di adesione ala Nato. Lo dichiara l’azienda del gas finlandese Gasum. Nel punto di diramazione Imaltra è stato chiuso il gas verso il Paese governato da Sanna Marin, in modo da fermare del tutto l’input richiesto.

Ore 1 – Zelensky propone meccanismo confisca beni russi – Il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, ha proposto di creare un fondo speciale per risarcire tutti gli ucraini che hanno subito l’aggressione russa: ha suggerito ai Paesi alleati di firmare un accordo multilaterale per il trasferimento dei fondi e dei beni russi sequestrati nei vari Paesi per la ricostruzione dell’Ucraina. “Offriamo ai Paesi partner di firmare un accordo multilaterale e creare un meccanismo attraverso il quale tutti coloro che hanno subito le azioni della Russia potranno ricevere un risarcimento”. In particolare, a suo giudizio, “i fondi russi e le proprietà sotto la giurisdizione dei Paesi partner dovrebbero essere sequestrati o congelati, quindi confiscati e inviati a un fondo dal quale tutte le vittime dell’aggressione russa potranno ricevere un congruo compenso”.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin